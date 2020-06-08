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Siyaset

İBB yine beceremedi! Metrobüs seferleri aksadı, vatandaş tepki gösterdi

Metrobüs seferlerindeki aksama, duraklarda yoğunluğa sebep oldu. Vatandaşlar seferlerdeki aksamaya tepki göstererek temkinli olunması gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 09:31:00 -
İBB yine beceremedi! Metrobüs seferleri aksadı, vatandaş tepki gösterdi

Kısıtlamasız ilk hafta sonunun ardından Pazartesi sabahı çok sayıda kişi işe gitmek için evlerinden çıktı. Altunizade metrobüs durağında da saat 08.00 itibari ile yoğunluk yaşanmaya başladı. Maske takılmasının zorunlu olduğu metrobüslerde bazı vatandaşların maskeyle birlikte siperlik de taktığı görüldü. Metrobüs içindeki yoğunluk da dikkat çekti.

Seferler aksıyor

Hafta sonu dışarı çıkmadığını ifade eden Fatih Karabacak, "Çıkmadım ve kurallara uymaya çalıştım. Sokağa çıkan ve sosyal mesafeye uymayanları görünce şaşırdık. Bu kadar kısa sürede bu kadar hızlı normalleşmenin doğru olduğunu düşünmüyoruz. Otobüslerin sefer sayılarında da bir sıkıntı var gibi görünüyor. Çok sık gelmiyor. Yoğunluk var" diye konuştu.

"Dikkatli olmamız gerekiyor"

Metrobüs kullanarak işe giden Mustafa Yıldız, "Hafta sonu test yaptırdım. Negatif çıktı ama yine de temkinliyiz. Dikkatli olmamız gerekiyor. Ümraniye'de oturuyorum, iş yerim Merter'de. Her sabah Altunizade'yi kullanmak zorundayım. Özellikle burnunu açanlar oldu. Ben uyarıyorum. Maskesi olmayana zaten otobüsün içinde müdahale ediliyor" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Millet

İstanbullular beter olun. Güya Reisimize ders verdiler. Şimdi dersinizi alın ve ezberinizi yapın. B..nuzda boğulun
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enes

beter olun şerefsizler rahat batmıştı.
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