Gündem İBB ve İSKİ’de kredi iddiası! Yurt dışı paraları havuza mı aktardılar?
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, İBB ve İSKİ’nin yurt dışındaki finansal kuruluşlardan aldığı kredilerin, “usulsüz ihaleler” aracılığıyla “sistem” olarak adlandırılan havuza aktarıldığı öne sürüldü. İddianame, ilgili yetkililerin hesap verebilirliği ve kredi kullanımının amacına uygunluğu konusundaki tartışmaları gündeme taşıdı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, İBB ve İSKİ tarafından raylı sistem ve altyapı projeleri için yurt dışı finansal kuruluşlarından alınan kredinin, amacı dışında kullanılarak "usulsüz ihaleler" yoluyla "sistem" olarak adlandırılan havuza aktarıldığı iddia edildi.

İddianamede, İBB ve İSKİ tarafından toplam 14 yurt dışı borçlanma yapıldığı, bunların 10'unun raylı sistem projeleri ve 4'ünün diğer altyapı projeleri için temin edildiği belirtildi.

Örgütün, yurt dışı borçlanma kapsamında 19 yurt dışı finansal kuruluştan ilgili oldukları proje için Türkiye'deki iki bankada açılan mevduat hesaplarına 2 milyar 36 milyon 7 bin Euro ve 1 milyar 588 milyon 29 bin doları aktardığı iddianamede yer aldı.

İddianamede, bu tutarların, ilgili tarihteki kurlar üzerinden yapılan hesaplamaya göre karşılığının 69 milyar 516 milyon 54 bin lira olduğu bilgisi paylaşıldı.

Finansman sözleşmelerinde "alınan kredi veya tahvil yollu finansmanın amacı belirtilmiş ve bu amaç ile kullanılacağı" yer almasına rağmen, soruşturmaya konu finansmanlardan gelen paraların büyük bir kısmının amacı dışında kullanıldığı iddianamede öne sürüldü.

İddianamede, finansmanın yaklaşık yüzde 10-15'inin doğrudan proje yüklenicilerine gittiği, yaklaşık yüzde 50'sinin ise İBB iştiraklerine ve "proje ile ilgisi olmayan kurum ve kişi hesaplarına" aktarıldığı bilgisi yer aldı.

Bu paraların "sistem" olarak adlandırılan havuza, reklam ve medya şirketleri gibi ilişkili firmalara verilen "usulsüz ihaleler" yoluyla aktarıldığı iddianamede kaydedildi.

