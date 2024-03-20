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Gündem İBB ve İmamoğlu detayına dikkat! Para kuleleri skandalında yeni görüntüler
Gündem

İBB ve İmamoğlu detayına dikkat! Para kuleleri skandalında yeni görüntüler

Yeniakit Publisher
2024-03-20 11:52:00 -

Türkiye’nin gündemine oturan CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda para kuleleri rezaletinden yeni skandal görüntüler gelmeye devam ediyor. Yayınlanan son görüntülerde paraların toplandığı ofise üzerinde ‘İBB spor kulübü’ yazan para dolu bir çanta getirildiği ve Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Fatih Keleş’in teslim aldığı görülüyor.

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığında çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde paraların toplandığı ofiste üzerinde ‘İBB Spor Kulübü’ yazan para dolu çantanın getirildiği görülüyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı’nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespiti için re’sen soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma çerçevesinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ile birlikte eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın eski basın danışmanı Can Poyraz savcılığa gelerek ifade vermişti.

Yeni görüntüler ortaya çıktı

CHP İstanbul İl Binasında çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerası tarafından kayda alınan görüntülerde paraların toplandığı ofise üzerinde ‘İBB Spor Kulübü’ yazan para dolu bir çantanı getirildiği ve çantayı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Fatih Keleş’in teslim aldığı görülüyor.

CHP tarafından Keleş’in çantasından çıkan 15 milyon lirayla il binasının alındığı açıklanmıştı. Bu açıklama inandırıcı bulunmamıştı. 15 milyon liranın nereden geldiğiyle ilgili şüpheler artmıştı. İmamoğlu ise Keleş’i savunmuştu. Keleş’in para sayarken yakalandığı görüntülerde İmamoğlu’na ait İmamoğlu İnşaat’ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz da yer almıştı.

 
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Yorumlar

AJANS-ALGI-YALAN/DOLAN-REKLAM....."ALDATICI REKLAM SAKIZ İÇİN BİLE YASAK VE CEZAYI GEREKTİRİRKEN BÖYLE MİLLETİ DOLANDIRANLARA MEYDANIN BOŞ BIRAKILMASI KABUL EDİLEMEZ.....nerede bu devlet???? milleti neden aldatmalarına sessiz kalıyor??

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Musa

Herkese hırsız diyen Chp Buyurun efendim Hırsızlık nasıl olur görün bu buzdagın bir milimi değil Türkiyede chp olmayacak inan ki Türkiye zengin ülke olur Terör de olmaz!! Devşirmeler Türkiye için hiç çalışmadı. Caycı geldi milyader cıktı. Sobalı evde büyüdüm fakirdik diyen 250 daire istanbuldan ve arsalar paralar bir Belediye başkanı bu nasıl tarif edilir?
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