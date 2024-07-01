İBB ve ABB en iyi müşterisi! CHP’den Koç'a akaryakıt kıyağı

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CHP’li belediyeler, pasladıkları milyonluk ihalelerle Koç grubunu ihya etmeyi sürdürüyor. Geçmişte CHP’li belediye başkan adaylarını özel jetle uçuran ve her seçimin ardından tebrik ziyaretine koşan Koç ailesine ait şirketlerin, yeni dönemde de CHP’li belediyelerden ballı ihaleler kaptığı ortaya çıktı. Başkanlığını CHP’li Mansur Yavaş’ın yaptığı Ankara Büyükşehir Belediyesinin akaryakıt alımında Koç Holding’e bağlı OPET firmasını tercih ettiği öğrenildi. Daha önce Koç Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Mehmet Koç’u makamında ağırlayan CHP’li ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatıyla gerçekleştirilen yaklaşık 1,5 milyarlık akaryakıt alımı ihalesinin Koç ailesine ait OPET firmasına verildiği belirlendi.

Yavaş'ın hesabı yaradı

İşte Mansur Yavaş’ın talimatıyla gerçekleştirilen ve Koç ailesinin servetine servet katan o ihaleler:

Ankara Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, 31 Mart 2024 tarihindeki yerel seçimlerden bir ay sonra 30 Nisan 2024’te gerçekleşen “Motorin Alım İşi” ihalesini OPET’e verdi. Yavaş yönetimi, muhammen bedeli 820 milyon 350 bin TL olmasına rağmen, adrese teslim ihale için Koç’a ait OPET Petrolcülük A.Ş’ye fazla ödeme yaparak 857 milyon 183 bin 760 TL aktardı.

Yavaş’a bağlı ABB Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, 16 Mart 2023 tarihli “Kurşunsuz Benzin ve Motorin alımı işi” ihalesi için OPET’e tam 417 milyon 559 bin 440 TL’lik ödeme yaptı.

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Yine Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı EGO Genel Müdürlüğü Araç Bakım Onarım Dairesi de 16 Mart 2023 tarihli ihalede Koç Holding ailesinden gözde şirketi OPET’ten “190 milyon 518 bin 720 TL’lik akaryakıt alımı yaptı.

Ekrem'in tercihi de OPET

Sürekli Cumhuriyet Halk Partisi ile arasındaki akçeli ilişkilere gündeme gelen Koç Holding bünyesindeki OPET, yeni dönemde İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesinden de ihale kaptı. İBB’ye ait İstanbul Enerji A.Ş., 20.06.2023 tarihinde yapılan ve 23.07.2024 tarihine kadar geçerli olan “Akaryakıt Alımı İhalesi” için Koç ailesine 26 milyon 500 bin TL aktardı. Böylece, Koç ailesinin cebine, Cumhuriyet Halk Partili belediyelerden kaptığı sadece 4 ihalede toplamda 1 milyar 491 milyon 761 bin 920 TL girmiş oldu. İmamoğlu ile Yavaş ikilisi daha önce de Koç ailesine akaryakıt alımından, araç kiralamaya, bayram çikolatasından jet kiralamaya kadar pek çok ihale paslamıştı.