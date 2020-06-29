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İBB, vatandaşın 6.5 milyon lirasını bayılmıştı! Flaş iddia: Tablo çakma olabilir

Tarihçi Murat Bardakçı, Gentile Bellini'ye ait bir eserin birkaç yüz milyon pound değere sahip olduğunu belirterek, İBB'nin aldığı tablonun orijinal olmama ihtimaline dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2020-06-29 13:17:00 -
İBB, vatandaşın 6.5 milyon lirasını bayılmıştı! Flaş iddia: Tablo çakma olabilir

Fatih Sultan Mehmet'in üç orijinal portresinden biri olan ve 15'inci yüzyılda İtalyan ressam Gentile Bellini'nin yaptığı tahmin edilen yağlı boya tablo, geçtiğimiz günlerde 770 bin sterlin (6.5 milyon TL) karşılığında CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB tarafından Londra'daki müzayede satın alınmıştı.

Tarihçi Murat Bardakçı ise tablonun Bellini'ye ait olduğunun kesin bir delilinin bulunmadığını ve sahte olabileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi, Londa'daki müzayededen satın alınan tablo konusunda elde mevcut olan 'doğru' bilgileri nakledeyim: Tablonun kimin eseri olduğu meçhuldür, Gentile Bellini'nin atölyesinde yapılıp yapılmadığı konusunda bile bilgi yoktur, kurulan bağlantılar sadece söylentilerden ibarettir.

Kaldı ki, Bellini gibi tablolarının birçoğu asırlar önce bir yangında yok olan ve şu anda elde az sayıda eseri bulunan Rönesans döneminin önemli ressamına aidiyeti kesin şekilde bilinen bir tabloya birkaç yüz bin pound değer biçilmesi mümkün değildir; Bellini'ye ait bir eser milyonlarca, hattâ yüz milyonlarca pounda satılır."

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