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Aktüel

İBB Şehir Tiyatroları haziranda da perdelerini "uzaktan" açacak

Program kapsamında 4 yetişkin ile 4 çocuk oyunu izleyicilerin beğenisine online sunulacak

Yeniakit Publisher
2020-06-02 11:36:17 -
İBB Şehir Tiyatroları haziranda da perdelerini "uzaktan" açacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında haziran ayında da kültür-sanat etkinliklerini sanatseverlere online ulaştıracak.

Daha önce sahnelenen ve beğeni toplayan 8 oyun, İBB Şehir Tiyatrolarının Youtube adresinde izlenebilecek.

Program kapsamında sanatseverler "Hürrem Sultan", "Romeo ve Juliet", "Maskeliler" ve "Tehlikeli İlişkiler" oyunlarını izleyebilecek. Ayrıca "Hoşu'nun Utancı", "Keloğlan", "Oyuncaktaki Sır" ve "Tembel Memiş" çocuk oyunları da minik izleyicilerin beğenisine sunulacak.

"Hürrem Sultan" 7 Haziran'da, "Romeo ve Juliet" 14 Haziran'da, "Maskeliler" 21 Haziran'da, "Tehlikeli İlişkiler" 28 Haziran'da saat 15.00'te yayımlanacak.

Çocuk oyunları "Hoşu'nun Utancı" 6 Haziran, "Keloğlan" 13 Haziran, "Oyuncaktaki Sır" 20 Haziran, "Tembel Memiş" ise 27 Haziran'da 15.00'te sanatseverlerle paylaşılacak.

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