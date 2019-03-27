İBB Şehir Tiyatroları ‘Dünya Tiyatrolar Günü’nde’ ücretsiz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, “27 Mart Dünya Tiyatro Günü”nü ücretsiz sahneleyeceği 8 oyun:

Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi - Tatlı Kaçık

Fatih Reşat Nuri Sahnesi - Söz Veriyorum

Kağıthane Sadabad Sahnesi - Felatun Bey ile Rakım Efendi

Kadıköy Haldun Taner Sahnesi - Can Yeleği

Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi - Aşk Bir Zamanlar (Gazele)

Ümraniye Sahnesi - Ocak’ta Bahar

Gaziosmanpaşa Sahnesi - Nora-Bir Bebek Evi

Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi - Amanvermez Avni oyunları 27 Mart 2019 Çarşamba günü 20.30’da ücretsiz olarak sahne alacak.

Uluslararası Tiyatrolar Birliği tarafından ilk defa 1961 yılında kutlanmaya başlayan Dünya Tiyatro Günü günümüze dek aralıksız olarak kutlanıyor. Her yıl tiyatro sanatının önde gelen akademisyen, sanatçı ve yönetmenlerinin kaleme aldığı ulusal ve uluslararası bildiriler sahnelerde okunuyor. Ülkemizde ise Dünya Tiyatro Günü ile ilgili ilk ulusal bildiriyi, Türk tiyatrosunun unutulmaz ismi Muhsin Ertuğrul kaleme almıştı.

2019 Dünya Tiyatro Günü Uluslararası Bildirisi’ni ise Kübalı yönetmen, oyun yazarı, tiyatro eğitimcisi, akademisyen Carlos Celdrán hazırladı. Ulusal bildiriyi ise alanının önde gelen isimlerinden Prof. Dr. Hülya Nutku kaleme aldı. Nutku, bildiride tiyatro sanatının birleştirici gücüne, sanatın yazara büyük bir sorumluluk yüklediğine, bölge tiyatrolarının yaygınlaştırılmasının önemine vurgu yaptı. Bildiride, sanatın ve sanatçının dünyayı güzelleştirdiğine, Atatürk’ün “Sanat bir milletin kültür seviyesinin aynasıdır” sözünün anlamına değinildi.