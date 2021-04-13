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Ekonomi İBB peyzaj personel alımı zaman ve başvuru şartları neleredir?
Ekonomi

İBB peyzaj personel alımı zaman ve başvuru şartları neleredir?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İŞKUR üzerinden personel alım ilanı yayınladı. İŞKUR üzerinden yayınlanan personel alım ilanında, 20-50 yaşları arasında bir yıl deneyimi olan 800 peyzaj işçisi alımı yapılacağı bildirildi. Peki, İBB peyzaj personel alımı zaman ve başvuru şartları neleredir?

Yeniakit Publisher
2021-04-13 14:11:00 - 2021-04-13 14:13:10
İBB peyzaj personel alımı zaman ve başvuru şartları neleredir?

Kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde çalışmak isteyen vatandaşlar işçi alım ilanlarını takip etmekte. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İŞKUR üzerinden KPSS şartsız ve bir yıl tecrübeli şekilde olacak 800 peyzaj personel alımı yapacağını bildirdi. Peyzaj personel alımının ne zaman olacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte merak edilen haberin detayları…

İBB peyzaj personel alımı zaman ve nasıl başvuru yapılır?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş 800 işçi alımı başvuruları başladı. İstanbul Ağaç ve Peyzaj şirketinde çalışmak isteyen adayların, en geç 14 Nisan 2021 tarihine kadar resimli özgeçmişleri ile ww.kariyer.ibb.istanbul mail adresine başvuru yapmaları gerekmektedir.

İBB peyzaj personel alımı başvuru şartları neleredir?

1-T.C vatandaşı olmak

2- Kamu haklarından yoksun olmamak

3-Park ve bahçe bakım işlerinde deneyimli,

4-20-50 yaş arası8nda olmak

5-Fiziki engeli olmamak

6-Beden gücüyle çalışacak bay bayan personel.

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