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İBB personel alımı yapacak! İBB personel alımı başvurusu yapma

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, resmi Twitter hesabından belediyenin personel alımı yapacağını duyurdu. Bu gelişmenin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iş ilanı ile ilgili ayrıntılar merak konusu oldu. Peki, İBB personel alımı başvuruları başladı mı? İBB personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

23 Eylül 2019 Pazartesi 23:15
İBB personel alımı yapacak! İBB personel alımı başvurusu yapma

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, resmi Twitter hesabından belediyenin personel alımı yapacağını duyurdu. Bu gelişmenin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iş ilanı ile ilgili ayrıntılar merak konusu oldu. Peki, İBB personel alımı başvuruları başladı mı? İBB personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

İBB personel alımı yapacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) personel alımı yapacak. Kariyer İBB sayfasından yayınlanan ilana genel bir başvuru yapmak mümkün. İBB personel alımı ile ilgili şöyle bir açıklama yayınladı:

“Genel başvuru niteliğinde düzenlenmiş bu ilanımıza yapacağınız başvurunuz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakleri'nde oluşabilecek tüm pozisyonlarımız için değerlendirmeye alınacak ve uygun olması durumunda sizinle iletişime geçilecektir.

Özgeçmişinizi eksiksiz şekilde doldurmanız ve güncellemeniz, tecrübelerinize ve yetkinliklerinize uygun iş fırsatlarımız konusunda size daha kolay ulaşmamızı sağlayacaktır.

Göstermiş olduğunuz ilgi ve güven için teşekkür ederiz.”

Kariyer İBB başvuru ekranına gitmek için tıklayınız

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Haber Tarihi: 23 Eylül 2019 Pazartesi 23:15
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