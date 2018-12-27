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İBB neşteri vurdu! FETÖ'yü andıran o sokakların isimleri değişti

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Ekim ayı son birleşiminde, Avrupa ve Anadolu Yakası'nda FETÖ’yü andıran 94 sokak ve cadde isminin değiştirilmesi oy birliğiyle kararlaştırıldı.

27 Aralık 2018 Perşembe 11:25
İBB neşteri vurdu! FETÖ'yü andıran o sokakların isimleri değişti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, çeşitli ilçelerdeki Fetullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanmasını (FETÖ/PDY) çağrıştıran 94 cadde ve sokak isimlerinin değiştirilmesini kararlaştırdı. Ekim ayı toplantılarının son birleşiminde görüşülen raporda, zaman, hizmet, ışık, samanyolu gibi isimleri taşıyan cadde ve sokak isimlerinin değiştirilmesi oy birliğiyle kabul edilmişti. Asya ve Avrupa yakasındaki FETÖ/PDY’yi çağrıştıran sokaklara şehit, sanatçı, gazeteci ve sporcular gibi önemli kişilerin isimleri verildi. Alınan kararın ardından İBB ekipleri sokaklardaki tabelaları değiştirmeye başladı.

Şehit Eren Bülbül'ün ismi verildi

İBB meclisinde oy birliğiyle alınan kararın uygulanmaya konmasıyla birlikte Avrupa Yakasında bulunan 47 sokak ve caddenin isimleri tek tek değiştirilmeye başlandı. Bu doğrultuda Bahçelievler Zafer Mahallesinde bulunan Samanyolu Sokağına Trabzon Maçka’da terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül ismi verildi. Sokağa şehit Eren Bülbül isminin verilmesi vatandaşları memnun etti. Vatandaşlar, "Önceden FETÖ'yü andırıyordu. Şimdi şehidimizin ismi verildi. Mutluyuz. Eski isimleri kötüydü Başka ismi vardı. İyi değildi. Çok memnunuz" dedi.

Öte yandan Şişli 'de bulunan Samanyolu Sokağına ise suikaste kurban giden gazeteciHrant Dink’in ismi verildi. Şişli'de sokağın adının Hrant Dink olmasıyla ilgili konuşan bir esnaf ,Hrant Dink çok değerli bir gazetecimizdi, hain bir saldırıya kurban gitti. Onun isminin verilmesinin çok doğru olduğunu düşünüyorum” dedi.

Sokak isimlerindeki değişiklik vatandaşları mutlu etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin kararıyla birlikte Anadolu yakasındaki 47 sokak ve caddenin ismi değiştirildi. Ekipler tarafından Kartal’da yapılan çalışmada, Samanyolu Caddesi’nin ismi ‘Başkumandan Caddesi’ olarak değiştirilirken, Dumanlı Sokak’ın yeni adı Dumandağı Sokak oldu. İBB MeclisininFETÖ’yü çağrıştıran isimlere neşter vurması vatandaşları mutlu etti. İhlas Haber Ajansı'na konuşan vatandaşlar, cadde ve sokak isimlerinde yapılan değişiklikleri memnuniyetle karşıladı. Başkumandan Caddesi’ndeki çalışmaları izleyen bir vatandaş, “Yapılan değişiklik çok yerinde. Kültürümüzü yansıtan bir değişiklik olması daha da güzel” diye konuştu. Başka bir vatandaş ise yapılan değişikliğin mutluluk verici olduğunu söyledi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 11:25
  1. Trabzon
  2. İstanbul
  3. FETÖ'yü andıran sokaklar
  4. sokak isimleri değişti
  5. İBB Meclisi

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