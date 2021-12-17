İBB Meclisi'ndeki Türkan Saylan tokadı ağırlarına gitti! Kaftancıoğlu'ndan 'ayrımcı Saylan'a destek

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İBB Meclisi Aralık ayı son bileşiminde, CHP'li Murat Cirav, Türkan Saylan'ın isminin, İstanbul Arnavutköy'de yaşadığı sokağa verilmesi teklifini gündeme getirmiş, teklif İBB AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş tarafından net bir dille reddedilmişti.

Gökkuş: "Türkan Saylan, toplumun çoğunluğunu teşkil eden insanların ortak değerlerine saygı duymayan biridir. Saylan, bu milletin ortak değerlerine hakaret eden birisidir. AK Parti çoğunluğu burada olduğu sürece Türkan Saylan gibi bu toplumu bölen kişilerin isimleri bir yerlerde yaşatılmayacaktır."

İBB Meclisi'ndeki "Türkan Saylan" tokadı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun ağırına gitti. Terör sevici Kaftancıoğlu, ayrımcı Saylan'a destek verdi. Kaftancıoğlu, sağlığında, "başörtülü" öğrencileri ötekileştirerek burs vermeyen Saylan için, "Türkan Saylan, kız çocuklarını topluma kazandırandır." dedi.

Ayrımcı sözleri hala zihinlerde!

Türkan Saylan, ÇYDD'nin başındayken, Hürriyet'ten Ayşe Arman'a konuşarak, bir taraftan, "Eğitimde fırsat eşitliği için çalışıyoruz" deyip, diğer taraftan da başörtülü kızlara burs verip, vermedikleri sorusuna şöyle cevap vermişti:

"Hayır. Vermiyoruz. Böyle bir ilkemiz var. O çocukların bir kısmı militan olarak kullanılıyor. Biz de böyle casus gibi aramızda onları istemiyoruz. Baştan söylüyoruz. Herkesin prensipleri var."