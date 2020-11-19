İBB Meclisi'nde Tevfik Göksu'dan Ekrem İmamoğlu'nu zora sokacak açıklamalar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 2021 Yılı Performans ve Yatırım Programları ile Mali Yılı Bütçesi'nin görüşüldüğü İBB Meclisi'nde konuşan Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görevdeki ilk 500 gününü iletişim illüzyonlarıyla geçirdiğini söyledi.

"İstanbul’un geçtiğimiz 500 günde nasıl yönetildiğinin, daha doğrusu nasıl yönetilemediğinin kısa bir hatırlatmasını yapmak istiyorum" diyerek sözlerine başlayan M. Tevfik Göksu, "İstanbul’un ilk 500 günü maalesef 'iletişim illüzyonları' ile geçmiştir. Kalıcı hizmetler yapmak yerine, '-mış' gibi yapılmıştır. Çok büyük vaatlerle göreve gelen Sayın Başkan'ın 500 günde tüm enerjisini iletişim illüzyonlarına ayırdığı görülmüştür. Belediyenin kurumsal iletişim birimleri öyle bir noktaya gelmiştir ki, artık yalanları kurumsallaştırmaya başlamışlardır" diye konuştu.

"Namus sözünüzü tutmayıp işten çıkardınız"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun, İBB'de kimseyi işten çıkarmayacağına söz verip binlerce kişiyi işinden ettiğini hatırlatan Göksu, "İlk 500 günde bolca şov ve illüzyon yapmanın yanında çokça beceriksizlik, samimiyetsizlik ve partizanlık örnekleri de sergilediniz. Genel Başkanınız ve Sayın Başkan siz; defalarca, 'Kimseyi işten atmayacağımıza namus sözü veriyoruz' demiştiniz. Buna rağmen binlerce kişiyi işten attınız. Bunun yorumunu da ekmeğinden ettiğiniz kardeşlerimize ve aziz İstanbullulara bırakıyorum" dedi.

"Nerede bu 7 bin 500 noktada internet hizmeti?"

İBB'nin, "İstanbul’un her tarafına 7 bin 500 noktada internet hizmeti veriyoruz” ilanlarının yalan olduğunu belirten Başkan Göksu, "Bu ilanları hepimiz gördük değil mi? Bu reklamlar şu an hala bazı yerlerde duruyordur. Peki gerçek nedir? Gerçek, 2021 Senesi Performans Programı Kitabı'nda. Bu kitabın 40. sayfasında 'Ücretsiz internet hizmeti verilen nokta sayısı' diye bir performans göstergesi var. Orada ne yazıyor biliyor musunuz? 2020 senesinde internet hizmeti verilen nokta sayısı 3 bin 800. 2021 hedefi ise 3 bin 900 nokta. Peki bu 7 bin 500 nedir? Galiba yalanda doz aşımı bu olsa gerekir veya aşırı dozda yalan da diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

"İmamoğlu yediği lüks yemekleri İstanbullulara ödetti"

İmamoğlu'nun, yediği lüks yemeklerin faturalarını İstanbullulara ödettiğini aktaran Göksu, "Aslında her şey bundan 500 gün önce Başkanlık makamının mutfağında kurgulanan antrikot ve musakka senaryosuyla başladı. Kameralar önünde; 'Ben de personelle birlikte musakka yiyeceğim' diye konuşan sayın Başkan, kameraların olmadığı yerlerde yediği lüks yemeklerin faturalarını maalesef İstanbullulara ödetti. Kameralar önünde 'İsrafı sona erdireceğim' diyen Sayın Başkan, kameraların olmadığı lüks restoranlarda israfta sınır tanımayarak büşon paralarını bile İstanbullulara ödetti. Hatta o da yetmedi, kişi başına 6 bin 395 TL yemek parası ödetti" şeklinde konuştu.

"Törenleri kötü bir şov"

İmamoğlu'nun Yenikapı, Fazilet Durağı ve 'Temel Atmama' törenlerini de kötü birer 'şov' olarak nitelendiren Tevfik Göksu şu ifadelere yer verdi:

"Yenikapı’da şov yapmaya çalıştınız ama elinize yüzünüze bulaştırdınız. Fazilet Durağı yalanında ise İstanbullulara iftira attınız ve böylece Fazilet kavramının, sizin için sadece uğramadığınız bir durak isminden ibaret olduğunu hepimiz anlamış olduk. Temel atmama töreniyle acziyetinizi ortaya koyup kendinizi birkaç yandaş ve yapraklara alkışlatmak zorunda kaldınız."

"İsraf senaryolarını tek tek hayata geçirdiler"

İBB Meclisi'nde yaptığı konuşmada 'İBB yönetimi sadece partizan, sadece samimiyetsiz değil, aynı zamanda müsriftir' diyerek İBB'de yapılan israfları anlatan AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, "O gün için perakende fiyatı yaklaşık 1 lira olan maskeleri, toptan yaklaşık 3 liraya aldılar. Market zincirlerinden 75 liraya alınabilen yardım kolilerini, toptan 150 liraya almak gibi başka büyük bir müsriflik örneği sergilediler. Piyasada litresi 15 TL’den satılan dezenfektanın litresine 75 TL ödeyerek İstanbulluların parasını çarçur ettiler. Kısaca her şeyi normal fiyatının birkaç katına aldılar. Yani uydurdukları israf senaryosunu kendileri hayata geçirdiler" ifadelerini kullandı.

"Engel sizin kendi zihniyetinizde"

İBB yönetiminin 'Engelleniyoruz' açıklamalarına 'Engel sizin mensubu olduğunuz siyasal zihniyette' diyerek cevap veren Başkanvekili Göksu 'buradaki arkadaşlar şimdi şok olacak' deyip şu şekilde konuştu:

"İBB yönetimi tüm bu illüzyonları, samimiyetsizlikleri, yeteneksizlikleri ve beceriksizlikleri ortaya çıkınca bu defa "engelleniyoruz" yalanına sarıldı. Bana engellenen bir tane projenizi gösterebilir misiniz? Bir tane gösterin hatta yarım proje gösterin onu da kabul edeceğim. Gösteremezsiniz. Sizi hükümetimiz engellemiyor bunu zaten siz kendiniz bütçede yalanlıyorsunuz. 30.09.2020 tarihi itibariyle bütçe gerçekleşme sayıları, öz kaynaklarda gerçekleşme oranı ilk 9 ay için %18. Merkezi hükümetten alınan payın gerçekleşme oranı % 67. Bu demektir ki yıl sonu itibariyle özkaynak gerçekleşme oranınız % 50'nin altında olacakken merkezi hükümetten gelen geliriniz ise % 100'ü geçecektir. Hükümetimizin engel olduğu projeniz hangisidir. Sizi engelleyen yok, ancak bahaneniz çok. Engel sizin zihniyetinizde. Engel sizin mensubu olduğunuz siyasal zihniyette. Batan ekonomi olsaydı bu size gelmezdi batan sizin zihniyetiniz."

İstanbul'un problemlerine kör kaldılar

İBB yönetiminin İstanbul'un problemlerine karşı kayıtsız kaldığını söyleyen AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, "Beceriksizliklerini örtmek için ortaya attıkları 'engelleniyoruz' bahanesinin de sürdürülebilir olmadığını görünce, bu sefer 'Çalışıyoruz, İstanbul için yatırım yapıyoruz' hikâyesi oluşturmak istediler. Ama anlatacak bir hikâyeleri yoktu. O yüzden siyasi intihalciliğe başladılar. Yani bizim yaptığımız projeleri sanki yeni yapılmış ve kendi vaatlerinizin tutulması gibi gösterdiler. Kurbağalıdere, Üsküdar Meydanı, Kent Ormanları, Mecidiyeköy Metrosu, Maalesef dün de Tuzla Hacet Deresi gibi.

İstanbul’un problemlerine kör kaldılar. İstanbul’u yönetim kuraklığına mahkum ettiler. Bu kenti yönetmek yerine iletişim illüzyonları ile algıyı yönetmeye çalıştılar" dedi.

"İBB deprem için sadece çalıştay yaptı"

İBB'nin 2021 bütçesinin deprem çalışmalarında sınıfta kaldığını belirten İBB AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, İmamoğlu'na deprem için ne yaptıklarını şu sözlerle sordu:

"Bu bütçede deprem tedbirleri yok. Bu bütçede deprem yatırımları yok. İstanbul’un en önemli meselesinin deprem tedbirleri olduğu hepimizin malumudur. Son İzmir depremi, kaybedecek bir günümüz bile olmadığını göstermiştir. Deprem konusu bu kadar ciddi olmasına rağmen, peki Sayın Başkan 500 günde ne yapmış? Sadece çalıştay yapmış ve bolca vaatlerde bulunmuş. Sayın Başkan her yerde 'Deprem tehdittir' diyor. Geçenlerde bir gazeteye verdiği röportajda özetle; 'Bilim kurullarımızla birlikte hareket ediyoruz, çalışmalarımızı tamamlıyoruz, hızlı tarama yöntemini bilim kurulumuzla gerçekleştiriyoruz, yapılması gerekenler hakkında görüşmeler yapıyoruz' demiş. Peki icraat nerede? Deprem İstanbul için tartışmasız en hayati konudur. Bunu sayın Başkan da defalarca vurgulamıştır ama sadece konuşmuştur, bunun dışında hiçbir icraatları yok. Sayın Başkan'a ve CHP yönetimine göreve geldikleri günden bu yana kaç tane deprem odaklı konut yenilediklerini sormak istiyorum: Kaç adet kentsel dönüşüm projesi yaptılar? Var mı bir rakam? Yok. Kaç tane riskli binayı yıkıp yenilediniz? Sıfır. İşte İstanbul için gerçek felaket budur."

"AK Parti'nin deprem bütçesi CHP'nin 6 katıydı"

İmamoğlu'nun iki senede kentsel dönüşüm bütçesini yüzde 75 düşürdüğünü, AK Parti’nin İstanbul için ayırdığı deprem bütçesinin, bugün CHP’nin ayırdığının tam 6 katı olduğunu hatırlatan Göksu, "Günlerce ve aylarca bilimsel toplantılar yapsanız da sonuç değişmeyecektir: Depremden korunmanın birinci şartı, binalarımızı yenilemektir. Bu da kentsel dönüşüm projesi demektir. Hâl böyleyken sayın Başkan iki senede kentsel dönüşüm bütçesini yüzde 75 oranında düşürmüştür. 2018 senesinde; yani bizim zamanımızda 1 milyar TL olan kentsel dönüşüm bütçesi, 2021 bütçesinde 257 milyon 119 bin 500 TL’ye düşürülmüştür. Yani AK Parti’nin İstanbul için ayırdığı deprem bütçesi, bugün CHP’nin ayırdığının tam 6 katıydı" diye konuştu.

"Kentsel dönüşüm planlarının iptalini istediler"

İmamoğlu ve ekibinin depremle ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na kentsel dönüşüm planlarının iptali dışında hiçbir müracaatı olmadığının altını çizen Göksu, "İmamoğlu, deprem konusunda Bakanlıkla birlikte hareket etmeleri gerektiğini söylüyor. Şimdi ben Sayın Başkan'a soruyorum; Bugüne kadar; 'Şu bölgede ben kentsel dönüşüm yapmak istiyorum' diyerek bakanlığımıza bir müracaatınız oldu mu? Tabii ki olmadı ama başka bir konuda onlarca müracaatınızın olduğunu biliyoruz. Deprem riski taşıyan konutların yıkılıp yeniden yapılması için oluşturan kentsel dönüşüm planlarının iptali için onlarca müracaatınız oldu. Bu yetmedi, iptal için yargıya gittiniz. İBB yönetiminin, insanların hayatlarını ilgilendiren bir konuda kayıtsız kalması, İstanbul adına depremden daha da tehlikelidir. Deprem konusu hiçbir siyasetçinin malzeme yapacağı bir konu değildir. Özellikle de CHP, yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarına engel olma çabasından vazgeçmelidir. Yapılan her yenileme plan ve projesine karşı çıkmış ya da projelerin mahkeme kapılarında yıllarca sürünmesine sebep olmuştur" diye konuştu.

"Engellemek istedikleri konutları teslim ettiler"

CHP’li siyasetçilerin geçmişte karşı çıktıkları projelerden bugün övünç duyarak bahsettiklerini vurgulayan Göksu, "KİPTAŞ tarafından Silivri’de inşa edilen ve CHP’liler tarafından protesto edilen konutları, İmamoğlu gururla teslim etmiştir. Karşı çıktıkları deprem konutlarının teslim töreninde bile şov yapmayı ihmal etmemişlerdir. 4. Etap temel atma töreni de, kaderin bir cilvesi olarak CHP’li İBB Başkan'ına nasip olmuştur. Engellemek istedikleri konutların temelini atmışlardır. Yine deprem ve kentsel dönüşüm konusundaki samimiyetsizliklerini bir örnek verecek olursak; AK Parti döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Bayrampaşa’da yapılan konutlara defalarca itiraz ettiniz. Mahkemeye taşıyıp durdurulması için elinizden gelen her şeyi yaptınız. Bu işlerin öncülüğünü yapan birini de belediyede deprem ve kentsel dönüşüm işlerine bakan birimin başına getirdiniz. Bu bir komedi midir, yoksa trajedi midir, kararı milletimiz versin" ifadelerini kullandı.

"60 kat laf yapıp deprem bütçesini 6 kat düşürdüler"

CHP'nin deprem konusunda sadece laf yaptığını belirten Göksu, "İlk iş olarak Bayrampaşa’daki konutlara gitmiş ve konutlarımızı teslim ediyoruz diye reklam yapmıştır. Deprem konusunda bizim 60 katımız laf yapan CHP, İstanbul’un deprem bütçesini iki sene içinde tam 6 kat düşürmüştür. Maalesef bu “6 kat” bir mecaz değildir. Bu gerçek, hazırladıkları bütçede çok net olarak görülmektedir" dedi.

"İmamoğlu'nun metro vaatleri 2150'ye kaldı"

İBB bütçe görüşmelerinde konuşan AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim öncesi verdiği metro vaatlerinin, bugünkü yapılan çalışmalarda ancak 2150 yılında gerçekleşebileceğini söyledi.

2018 yılında raylı sistemlere ayrılan bütçenin, 2021 yılında düşürülmesine dikkat çeken Göksu, "İBB Başkanı ve ekibi göreve geldiği günden bu yana defalarca metro şantiyelerinde fotoğraf verdi. Tamamı AK Parti döneminde planlanmış, projelendirilmiş, ihalesi yapılmış ve inşaatı devam eden metro yatırımları üzerinden reklam yaptı. Bir çoğunu da algı operasyonuyla kendi döneminde yapılmış gibi göstermeye çalıştı. 2018 senesinde İBB bütçesinin % 17,5’u yani 3.400.000.000 TL’si raylı sistemler yatırımına ayrılmışken, 2021 senesinde bu oran % 9’a düşmüştür. Yani 2.687.242.000 TL’ye düşürülmüştür. Performans hedeflerinde 2021 senesinde tamamlanacak metro hatları uzunluğu da 2.9 km’dir. Yılda 2.9 km metro inşaatı yaparak, seçimden önce vermiş olduğu vaadin gerçekleşmesi 2150 senesini bulacaktır. İBB Başkanının metro vaatleri 2150’ye kaldı" ifadelerini kullandı.

"Otopark vaatleri için 20 yıl gerekiyor"

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, İBB Meclisi'nde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na '5 yılda 100 bin araçlık otopark' sözünü hatırlattı. Göksu, "2019 senesinde İBB’nin hedefi yıllık 4 bin 456 araçlık otopark yapmaktı. 2020 senesinde bu 2 bin 500’e çekildi. 2021 senesi için de yine 2 bin 500 araçlık bir hedef konulmuş. Oysa İmamoğlu, seçim sürecinde yıllık 20 bin, 5 yılda ise 100 bin araçlık otopark yapacağının sözünü vermişti. Peki böyle giderse, başkan bu performansla verdiği sözü kaç senede yerine getirebilir? 20 senede" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun 15 adet Yaşam Vadisi vaadi ne oldu?

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, ekibiyle birlikte hazırladığı 2021 bütçesinde yeşil alana yer verilmediğine dikkat çekti. "Bu bütçede yeşil yok" diyen Göksu, İmamoğlu'nun İstanbullulara '15 adet Yaşam Vadisi' sözünü de hatırlattı.

Göksu, "Geçen 500 gün içerisinde yeşil alanlarla ilgili sadece laf ürettiniz. 15 adet Yaşam Vadisi vaat etmiştiniz. Oysa performans programında buna dair bir şey göremedik. Ancak sadece bizim dönemimizde yapılmış olan ve milletimizin hizmetine sunulan iki adet Kent Ormanını kendiniz yapmış gibi takdim ettiniz. Bunun dışında herhangi bir yeşil alan projesi yapmadınız ama hazıra orman dayanmaz. İki adet ormanı açtıktan sonra yapacak başka bir şey bulamayınca adeta İstanbul’un sembolü olmuş dikey bahçeleri söktünüz" ifadelerine yer verdi.

"İBB bütçesinde lükse harcama var fakire yok"

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 2021 yılı bütçesinin görüşüldüğü toplantıda Sosyal Yardım Ödeneği'nin bütçede düşürülmesine tepki gösteren AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu,"Bizim dönemimizde Sosyal Yardım Ödeneği'nin bütçeye oranı %3 idi.

İBB Başkanı mayıs ayında Sosyal Yardım Ödeneği bütçesini % 3'ten % 15'çıkartmak istediğine dair bir teklif sundu. Biz de kabul ettik. Kendisin de bize teşekkür etti. Bütçede % 2’ye düşürdüğü sosyal yardımı, yönetmelikten tamamen çıkarıyor. İstanbul’daki garip gurebanın hakkını sizin keyfi uygulamalarınıza terk etmeyeceğiz. Bu yönetmeliği değiştirmenize müsaade etmeyeceğiz. Bu bütçede gelecek perspektifi yok, çünkü yeni yatırımlar yok" dedi.

"Merkezi hükümetten pay gelmezse İBB yönetimi musakka bile yiyemez"

İBB'nin iki yılda İstanbul yatırımlarını yüzde 32 azalttığına dikkat çeken İBB Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, İmamoğlu'nun vakıf ve derneklere aktarıldığını iddia ettiği sözde paraların nerede olduğunu sordu.

Göksu, İmamoğlu'na şu soruları yöneltti:

"2019 senesinde 11 milyar 300 milyon 995 bin TL olan yatırım bütçesi, 2021 senesinde 9 milyar 345 milyon 589 bin TL’ye gerilemiş. Yani yatırımlara ayrılan payın 2 senede yaklaşık yüzde 32 azaldığı görülüyor. İstanbul için yeni kaynaklar yok. Çünkü beceri ve performans yok, vizyon yok. İmamoğlu, seçim sürecinde yeni kaynaklar bulacağı, İstanbul’un bütçesini yüzde 50 artıracağı sözünü vermişti. Bu bütçede bunların hiçbirini göremiyoruz. Hani İstanbul nimetti? Hani İstanbul’un kaynakları İstanbul’a yeter ve artardı? Hani vakıf ve derneklere aktarılan paralar vardı? Sadece o kaynakları keserek çok büyük yatırımlar yapacaktınız? Nerede bu paralar Başkan? Yoksa bu bütçede olmayan başka yerlere mi gidiyor o paralar?"

Merkezi hükümetten gelen pay olmadan İBB'nin İstanbul'u yönetemeyeceğini söyleyen Göksu, "2019 senesi bütçesinde İBB’nin öz kaynaklarının bütçeye oranı yüzde 24 idi. Şu an yüzde 19 olmuş. Sadece bu tablo bile sizin İstanbul’u yönetme kabiliyetiniz olmadığını göstermektedir. Yani bırak yeni kaynak oluşturmayı, merkezi hükümetten gelen pay olmazsa musakka bile yiyemeyeceksiniz" diye konuştu.

İBB'nin 2021 fahiş zamlarına Göksu'dan tepki

İBB Meclisi'nde görüşülen İBB 2021 yıl bütçesi ile ilgili görüşlerini açıklayan AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, İBB'nin 2021 yılı bütçesinde yer alan verilere göre İBB'nin önümüzdeki yıl kiracıları için fahiş kira ve vergi artışı yapacağını belirterek tepki gösterdi.

Bütçede yer alan rekor zamlar ve yapılan israfın üzerinde duran Göksu, "Bu bütçede rekor zamlar var. 'İstanbul’da hayatı ucuzlatacağız' diyerek halkımızdan oy isteyenlerin yetki alanlarındaki her şeye fahiş zamlar planladıklarını görüyoruz. Zaten bunun ilk örneğini İSKİ’nin su zammı talebinde gördük. Onu şimdilik erteledik. Sırada yüksek vergi artışı var. 2021 yılı bütçesinde vergi gelirlerinde % 37 artış öngörülmüş.

Kiralara yüzde 50 zam

Pandemi sürecinde esnaf ayakta zor dururken kiralarda % 150 oranında artış var. Bütçede çok büyük israf var. İki senede bütçe yaklaşık % 25 artmış. Mal ve hizmet alımları bütçesi ise % 70 artmış. Daha fazla miktarda ve çok daha fazla fiyata araç kiralanacak. Daha fazla reklam ve tanıtım harcaması yapılacak. Dışarıdan satın alınan her şey % 70 daha fazla ve pahalı alınacak. Yani yandaşlara fazladan kaynak aktarılacak. 2021 yılı bütçesinde yatırımlar geçen seneye göre % 5 azalmış. İşçi ücretleri % 9 azalmış. Temsil ve Tanıtma Giderleri % 104 artmış. Daha fazla şişe açma parası ödenecek. Bir yemeğe kişi başı 6395 TL yerine çok daha fazlası ödenecek. Ve senaryodaki antrikot gelecek, musakka köyüne geri dönecek" şeklinde konuştu.

"Bu bütçeyle 2021'de İBB'de işçi kıyımı devam edecek"

İBB AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, İBB'nin 2021 yılı bütçe raporuna göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeni yılda da işçi kıyımına devam edileceğinin anlaşıldığını belirterek tepki gösterdi.

İBB'nin 2021 bütçesinde işten çıkarma hesapları yaptığını söyleyen AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, "2021 senesinde ya işten çıkarma ya da zorunlu izin planlanmaktadır. 2020 senesi bütçesinde işçi ücretleri 568 milyon 619 bin TL olarak öngörülmüş ve gerçekleşme oranına bakacak olursak, yaklaşık olarak böyle olacağını söyleyebiliriz. Peki 2021’de ne kadar bütçe ayrılmış? 516 milyon 996 bin TL. Yani önceki seneden yüzde 9 daha az. Bu demektir ki, işçi ücretlerine hiç zam yapmasanız bile işçilerin yüzde 9’unu işten çıkarmayı planlıyorsunuz. Eğer sözleşmeler gereği yüzde 10-12 oranında zam yapmak zorunda kalırsanız, bu sefer de işçilerin yüzde 20’sini işten çıkarmayı planlıyorsunuz demektir. Bunun başka bir izahı var mıdır? Tabii ki yok" şeklinde konuştu.

Göksu sorularıyla İmamoğlu'nu terletti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 2021 Yılı Performans ve Yatırım Programları ile Mali Yılı Bütçesi'nin görüşüldüğü İBB Meclisi'nde kürsüye çıkan Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, konuşmasının son bölümünde İBB Başkanı İmamoğlu'na yüklendi. Göksu, sorduğu sorularla hazırlanan bütçeyi eleştirdi ve İmamoğlu'nu terletti. Göksu, "Bu bütçe, şehri küçülten bir bütçedir. Zira bu bütçe yatırım değil, harcama bütçesidir" dedi.

Şehri küçülten bir bütçe

İBB'nin 2021 bütçesinde rekor borçlanma olduğunu söyleyen AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu şu ifadeleri kullandı:

"Dokuzuncu ay itibariyle 2020 senesi bütçe gerçekleşme oranlarına bakacak olursak; 2020 gelir bütçesinin gerçekleşme miktarının yaklaşık olarak 15-16 milyar civarında olacağı açıkça görülmektedir. Buna göre 2021 gelir bütçesi de azami 19-19,5 milyar civarında olabilecektir. Bu demektir ki ilave net borçlanma 3,4 milyar TL değil yaklaşık 10 milyar olacaktır. Yani bu bütçenin gerçek olabilmesi için yaklaşık 10 milyar TL daha ilave borç bulmanız gerekecektir. Bunun en büyük göstergesi de borçlanma rakamlarıdır. Göreve geldiğiniz günden bugüne kadar toplam 14.1 milyar TL borçlandınız. 2021 için ise borçlanma ihtiyacı yaklaşık 10 milyar TL’dir. Yani iki senede 24.1 milyar TL borçlanıyorsunuz. Üstelik hiçbir yatırım yapmadan... Bu bütçe sizin yönetim anlayışınızı yansıtması bakımından çok güzel bir vesikadır. Bu bütçe bir sonraki dönem burada olamayacağını bilen bir belediye başkanı bütçesidir. Bu bütçe, şehri küçülten bir bütçedir. Zira bu bütçe yatırım değil, harcama bütçesidir. Bu bütçe diyor ki; CHP yönetimi sayesinde, 2020 İstanbul için tam anlamıyla kayıp bir sene oldu. 2021 de öyle olacak. 2023 ise tekrar İstanbul’un 94 öncesiyle buluşma zamanıdır. Siyasi hesaplarınız uğruna İstanbul’a yazık ediyorsunuz."

Göksu İstanbullular adına sordu

Göksu, İmamoğlu'na 16 milyon İstanbullu adına sorular da sordu. İşte Göksu'dan İmamoğlu'nu terleten sorular:

• İstanbul’un yatırım bütçesini niye kısıyorsunuz?

• İstanbul’a neden yatırım yapmıyorsunuz?

• Yatırımı bu kadar kısarak istihdamı nasıl artıracaksınız?

• Mal ve hizmet alımı bütçesini iki yılda yüzde 70 artırmayı nasıl becerdiniz?

• İşçi giderlerini neden azalttınız?

• Ne kadar işçi çıkarmayı planlıyorsunuz?

• Temsil ve ağırlama giderlerini neden yüzde 104 artırdınız?

• Herhangi bir büyük projeniz var mı? Varsa o projeye bu bütçede ne kadar para ayırdınız?

• Seçimden önce verdiğiniz sözleri neden yerine getirmiyorsunuz?

• Yoksa sözünde durmak tabiri sizin için bir anlam ifade etmiyor mu?

Meclis üyelerine seslendi

Göksu, meclis üyelerine de şu soruları yöneltti:

• Bu bütçede İstanbul’un geleceğine dair bir şey gördünüz mü?

• Bu bütçede yerel kalkınmaya dair bir şey gördünüz mü?

• Bu bütçede sosyal adalete dair bir şey gördünüz mü?

• Bu bütçede istihdam artırıcı bir şey gördünüz mü?

• Bu bütçede İstanbul’un kadınlarına dair bir şey gördünüz mü?

• Bu bütçede İstanbul’un çocuk ve gençlerinin geleceğine dair bir şey gördünüz mü?

• Bu bütçede İstanbul’un yaşlılarına dair bir şey gördünüz mü?

• Bu bütçede İstanbul’un engellilerine dair bir şey gördünüz mü?

• Bu bütçede Sayın Başkanın seçimden önce verdiği sözlere dair bir şey gördünüz mü?