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Gündem İBB Meclisinde fenalaşan CHP'li hastaneye kaldırıldı
Gündem

İBB Meclisinde fenalaşan CHP'li hastaneye kaldırıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi oturumunda fenalaşan CHP'li Ali Haydar Kahraman hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-08 21:00:00 -
İBB Meclisinde fenalaşan CHP'li hastaneye kaldırıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi (İBB) oturumunda fenalaşan CHP'li Ali Haydar Kahraman hastaneye kaldırıldı.

Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezinde devam eden İBB Meclisi kasım ayı oturumu devam ederken CHP'li Bahçelievler Meclis Üyesi Ali Haydar Kahraman, fenalaşarak yere yığıldı.

Bilinci açık olan Kahraman'a ilk müdahaleyi arkadaşları yaparken, sağlık ekipleri salona girerek Kahraman'ı Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

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