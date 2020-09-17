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Aktüel İBB Meclisi'nde AK Parti'li ve İYİ Parti'li üyeler arasında arbede yaşandı
Aktüel

İBB Meclisi'nde AK Parti'li ve İYİ Parti'li üyeler arasında arbede yaşandı

Yeniakit Publisher
2020-09-17 17:59:47 -
İBB Meclisi'nde AK Parti'li ve İYİ Parti'li üyeler arasında arbede yaşandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı'na, AK Parti'li ve İYİ Parti'li üyeler arasında arbede yaşanınca ara verildi.

İBB Meclisi'nin eylül ayı üçüncü birleşimi, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul'un başkanlığında yeni tip koronavirüs (Kovid -19) tedbirleri kapsamında Avrasya Gösteri Merkezi'nde yapılıyor.

Gündem maddelerinin görüşülmesi sırasında söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, dün İYİ Parti Meclis Üyesi Vedat Taylan Yıldız'la metrolara internet talebiyle ilgili yaşadığı diyalog üzerine açıklamada bulundu.

Göksu, dünkü toplantıda yaşananları hatırlatarak, şunları kaydetti:

"İYİ Parti'li bir meclis üyesi (Vedat Taylan Yıldız) metrolarla ilgili bir hususu söylediğinde ben de ilgili valiliğin görüşü ile ilgili bir beyanda bulundum. Burada 'internetçi' diye bir ifade kullandım, sanal alemde çok geziyor diye. Arkadaşımız bu ismi çok sevmiş ve sosyal medyadaki profiline eklemiş. Dün bu ifade rencide edici olarak algılanmış diye düşündüm ve bunu rencide etmek için kullanmadığımı ifade ettim. Bunu kendisine de ifade ettim ama 'Çok sevdiğiniz için profilinize eklemişsiniz.' dedim. Arkadaş da teşekkür etti bana. Şimdi Güngören Meydanı'na büfe koyan büfeci arkadaş şöyle bir tweet atmış, 'Özür diledi.' İspatlamazsan alçağın ta kendisisin. Kalkıp da 'Gelip özür diledi.' diye şahsiyetsizce sosyal medya mesajı yayınlamak sana yakışır."

Göksu'nun konuşması sırasında ayağa kalkan İYİ Parti'li Ali Kıdık'ın, AK Parti Grubu'nun bulunduğu sıraları doğru bağırması üzerine, AK Parti'li üyeler ve İYİ Partili üyeler arasında arbede yaşandı.

Meclisi yöneten 1. Başkanvekili Okul, yaşanan tartışma ve arbede üzerine oturuma ara verdi.


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