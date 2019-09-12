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İBB Meclis kararları son dakika ulaşım kimlere ücretsiz oldu?

İBB Meclisi'nden son dakika ücretsiz ulaşım kararı. 2019 İBB sosyal yardım kartı başvurusu nasıl yapılır? 2019’da belediye sosyal yardım kart başvurusu İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yapılmaktadır. İBB Meclisi liseden mezun olup, üniversite sınavına girmiş ancak herhangi bir bölüme yerleşmemiş öğrencilerin ve sözleşmeli öğretmenlerin de toplu ulaşım hizmetinden indirimli olarak yararlanmasına karar verdi. Kimlere İBB sosyal yardım kart yardımı yapılır? İBB sosyal yardım kartı nereden alınır?

12 Eylül 2019 Perşembe 15:36
İBB Meclis kararları son dakika ulaşım kimlere ücretsiz oldu?

İBB Meclisi'nden son dakika ücretsiz ulaşım kararı. 2019 İBB sosyal yardım kartı başvurusu nasıl yapılır? 2019’da belediye sosyal yardım kart başvurusu İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yapılmaktadır. İBB Meclisi liseden mezun olup, üniversite sınavına girmiş ancak herhangi bir bölüme yerleşmemiş öğrencilerin ve sözleşmeli öğretmenlerin de toplu ulaşım hizmetinden indirimli olarak yararlanmasına karar verdi. Kimlere İBB sosyal yardım kart yardımı yapılır? İBB sosyal yardım kartı nereden alınır? 

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclis’e daha önce AK Parti grubunun önerisiyle 16 Mayıs 2019'da kabul edilen ve fiyatı 40 liraya "Mavi Kart Öğrenci Aylık Abonman" kartı üniversite sınavını kazanmamış öğrenciler için de aynı şekilde uygulanması talep edildi. Meclis gündemine getirilen raporda, "Liseden mezun olup, üniversite sınavına girmiş ancak herhangi bir bölüme yerleşememiş öğrencilerimizin mavi kart öğrenci aylık abonman kartlarını vizeleme yaparak bir yıl süreyle daha öğrenci kapsamında değerlendirilmesi ve mavi kart aylık abonman öğrenci bedeli ücret farkının İBB bütçesinden karşılanması, İstanbulkart Yönetmeliğinin 3. maddesinin 1. fıkrasındaki ‘öğretmen’ tanımına ‘Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim öğretim kurumlarında ücretli öğretmen olarak çalıştırılanlar’ ifadesi eklenmesi daha önce alınan kararlar doğrultusunda öğretmen için uygulanan indirimli ulaşım hakkının Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim ve öğretim kurumlarında çalışan, "ücretli öğretmen" için de uygulanması komisyonlarımızca uygun görülmüştür" denildi. Komisyonda olumlu görülerek meclis gündemine gelen teklif görüşüldü. Yapılan oylama sonunda rapor oy birliğiyle kabul edilerek Meclis'ten geçti. Buna göre üniversiteye hazırlanan öğrenciler diğer öğrenciler gibi 40 lira karşılığında "Mavi Kart Öğrenci Aylık Abonman Kartlarına" elde edebilecek ve sözleşmeli öğretmenler de diğer öğretmenlerin yararlandığı indirimli kartları kullanabilecekler.

Kimlere İBB sosyal yardım kart yardımı yapılır?

İBB sosyal yardım kart yardımı maddi yetersizlikler yaşayan kişilere verilmektedir. İBB sosyal yardım kartı almaya uygun olan kişiler ise:

Eşi hayatını kaybetmiş olan ve herhangi bir sosyal güvencesi olmayan kadınlar,

İşsiz olan TC vatandaşları,

Sigortalı olarak çalışmasına ve geliri olmasına karşın kalabalık aile nüfusu sebebiyle maddi yetersizlikler yaşayan kişiler,

Sağlık sorunları sebebiyle yardıma muhtaç olan vatandaşlara İBB sosyal yardım kart yardımı yapılmaktadır.

Başvuru yapan kişilerin aracı ya da evi olmaması gerekmektedir. Üzerine taşınır ya da taşınmaz herhangi bir mal varlığı olan kişiler bu yardımı alamayacaktır. Sosyal yardım kart başvuru yapan kişiler, belediye yetkilileri tarafından denetlenmektedir. Başvuruların sonuçlanması ise 6 ay sürmektedir.

İBB sosyal yardım kartı nereden alınır? 

İBB sosyal yardım kartı teslimi başvuru yapan kişinin ikamet ettiği yere elden teslim edilmektedir. Şayet başvuru yapan kişi evde değilse, evde yaşayan diğer aile üyelerine kart teslimi yapılmaktadır. Başvurusu onaylanmış olan kişilerin sosyal yardım kartı 3 gün çerisinde teslim edilmektedir. Ancak kart başvurusunun onaylanması denetlenmelerin tamamlanması için 6 ay kadar sürebilmektedir.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 15:36
  1. İstanbul
  2. İBB Meclis kararları son dakika ulaşım kimlere ücretsiz oldu?
  3. istanbul kart

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