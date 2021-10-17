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Siyaset İBB mali çöküntüde: İmamoğlu, İETT garajını da satışa çıkardı! İşte bedeli
Siyaset

İBB mali çöküntüde: İmamoğlu, İETT garajını da satışa çıkardı! İşte bedeli

İBB varlıklarını bir bir elden çıkaran CHP'li Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, şimdi de Ayazağa İETT Garajı’nı satıyor. Çoğu yeşil alandan oluşan arazi, 1 milyar 200 milyon TL artı KDV bedelle satışa sunuldu.

Yeniakit Publisher
2021-10-17 08:01:00 -
İBB mali çöküntüde: İmamoğlu, İETT garajını da satışa çıkardı! İşte bedeli

Geçtiğimiz günlerde Ataşehir'deki metro istasyonunu satışa çıkaran İBB yönetimi, İETT Garajı olarak kullanılan Ayazağa'daki 49 dönümlük araziyi de satışa çıkardı.

Kapalı teklif usulü artırma ile yapılacak ihalede garaj arazisi 1 milyar 200 milyon TL artı KDV bedelle satışa sunuldu.

Ayazağa Mahallesi 10636 ada 3 parselde yer alan 49 bin 360.29 metrekare olan garajın ihale şartnamesinin ise İBB Satınalma Daire Başkanlığı İhale İşleri Müdürlüğü Hizmet İşleri Şefliği'nden 25 bin TL artı KDV karşılığında temin edilebileceği belirtildi.

İhaleyle ilgili teklif mektuplarının 27 Ekim tarihine kadar idareye teslim edilmesi gerektiği ifade edilirken isteklilerin teyitli banka referans mektupları ile bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredi toplamlarının 1 milyar 500 milyon liradan az olmadığını belgelemeleri istendi.

Kaynak: Sabah

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