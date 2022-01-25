İBB kendi önünü bile temizlemekten aciz çıktı
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi kendi kapısının önünü bile temizleyemedi.
İstanbul'da kar çilesi devam ediyor. İBB'nin tedbirsizliği nedeniyle birçok araç yollarda mahsur kaldı.
Vatandaşlardan "Çalışmalar gayet güzel gidiyor" diyen CHP'li İmamoğlu'na sert tepki! Peki bunlar ne Ekrem?
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi kendi kapısının önünü bile temizleyemedi.
İstanbul'da kar çilesi devam ediyor. İBB'nin tedbirsizliği nedeniyle birçok araç yollarda mahsur kaldı.
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