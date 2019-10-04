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İBB kariyer iş ilanları güncel İBB iş başvuruları

İBB başvurusu nereye yapılır? İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iş ilanları başvurusu başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) personel alımı için kariyer İBB adlı internet sitesini kurmuştu. Kariyer İBB iş ilanları ne zaman yayınlanacak merak ediliyordu. İBB kariyer iş ilanları çerçevesinde İBB iş başvuruları ile İBB personel alımı başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi memur alımı ilana göre, Sosyal İnceleme ve Tespit Personeli, İspark Saha Otopark Personeli, İETT otobüs şoförü, Genel Başvuru pozisyonları için alımlar sürüyor. Peki İBB kariyer iş ilanları başvuru şartları neler? İBB kariyer iş başvurusu nasıl yapılır? Kariyer İstanbul iş başvurusu ile kariyer İBB Cv formu. İşte İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş ilanları.

04 Ekim 2019 Cuma 15:19
İBB kariyer iş ilanları güncel İBB iş başvuruları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iş ilanları başvurusu başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) personel alımı için kariyer İBB adlı internet sitesini kurmuştu. Kariyer İBB iş ilanları ne zaman yayınlanacak merak ediliyordu. İBB kariyer iş ilanları çerçevesinde İBB iş başvuruları ile İBB personel alımı başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi memur alımı ilana göre, Sosyal İnceleme ve Tespit Personeli, İspark Saha Otopark Personeli, İETT otobüs şoförü, Genel Başvuru pozisyonları için alımlar sürüyor. Peki İBB kariyer iş ilanları başvuru şartları neler? İBB kariyer iş başvurusu nasıl yapılır? Kariyer İstanbul iş başvurusu ile kariyer İBB Cv formu. İşte İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş ilanları. İstanbul Büyükşehir Belediye iş ilanlarına kariyer.ibb.istanbul üzerinden erişilebilmekte.

Otobüs Şoförü - İETT

Genel Nitelikler

• En az lise mezunu ve 3 yıl aktif araç kullanım deneyimi olan,

• Tercihen Otobüs Kaptanlığı Bölümü mezunu,

• E sınıfı sürücü belgesine sahip,

• Sağlık koşulları açısından Otobüs Şoförü olarak görev almaya uygun,

• SRC ve psikoteknik değerlendirme belgelerine sahip olan,

• Vardiyalı çalışma düzenine uyum sağlayabilecek,

• İleri ve güvenli sürüş teknikleri konusunda bilgili,

• Kağıthane ve çevresinde ikamet eden,

• Güçlü iletişim becerilerine sahip.

İş Tanımı

• Sorumluluğuna verilen her model ve markadaki otobüs, minibüs, midibüs ve hizmet araçlarını kullanmak,

• Yolculara güvenilir bir şekilde hizmet vermek,

• Otobüse binen yolcuların İstanbul Kart kullanımını takip etmek,

• Zimmetinde bulunan otobüsün güvenliğinden sorumlu olmak,

• Araçlar ve görevi ile ilgili gerekli bilgilendirmeleri yöneticilerine zamanında iletmek.

İstanbul’u çok seven çalışma arkadaşları aramaktayız.

Sosyal İnceleme ve Tespit Personeli

Genel Nitelikler

• Üniversitelerin ön lisans tercihen lisans düzeyinde Sosyal Hizmetler, Sosyoloji, Halkla İlişkiler bölümlerinden mezun

• Güçlü temsil ve iletişim becerilerine sahip,

• Planlama ve organizasyon yeteneği gelişmiş,

• Sağlık koşulları sahada aktif görev almaya uygun,

• Şehir içi seyahat engeli bulunmayan,

• Avrupa yakasında Esenyurt, Bağcılar, Küçükçekmece, Bahçelievler ve Şişli’de,

• Anadolu yakasında Ümraniye, Kartal Pendik’te kurulacak merkezlerimize yakın ikamet eden,

• Tercihen B sınıfı sürücü belgesine sahip ve aktif araç kullanabilen

İş Tanımı

• İBB Sosyal Hizmetler projeleri kapsamında sahada aktif olarak görev almak,

• Projelerin vatandaşlarımıza tanıtılmasına, anlatılmasına yönelik çalışmalar yürütmek,

• Görev aldığı projelerdeki günlük faaliyetleri hakkında raporlama yapmak,

• Vatandaşlarımızın görüşlerini, değerlendirmelerini ilgili bölümlere aktarmak üzere ekibimize katılacak

• İstanbul’u çok seven çalışma arkadaşları aramaktayız.

Saha Otopark Personeli - İspark

Genel Nitelikler

• En az lise mezunu olan,

• Sağlık koşulları açısından sahada aktif görev almaya uygun,

• Güçlü temsil ve iletişim becerilerine sahip,

• B sınıfı sürücü belgesine sahip ve aktif olarak araç kullanabilen.

İş Tanımı

• Otopark kullanımlarında tahsilat işlemlerini gerçekleştirecek,

• Park alanlarında genel düzeni sağlayacak,

• Otopark alanlarının araçlar tarafından düzenli şekilde kullanılmasını sağlayacak,

İstanbul’u çok seven çalışma arkadaşları aramaktayız.

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Haber Tarihi: 04 Ekim 2019 Cuma 15:19
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