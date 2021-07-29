İBB kabul etti! İstanbul'da servis ücretlerine yüzde 15 zam
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında İstanbul'da servis taşımacılığı ücretlerine yüzde 15 zam teklifi oy çokluğu ile kabul edildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nün öğrenci ve personel servis taşımacılığı ücret tarifesi düzenlenmesiyle ilgili teklif, toplantıda ele alındı.
Oy çokluğuyla kabul edildi
Toplantıda servis taşımacılığı ücretlerine yüzde 15 zam teklifi oy çokluğu ile kabul edildi.