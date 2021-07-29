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Gündem İBB kabul etti! İstanbul'da servis ücretlerine yüzde 15 zam
Gündem

İBB kabul etti! İstanbul'da servis ücretlerine yüzde 15 zam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında İstanbul'da servis taşımacılığı ücretlerine yüzde 15 zam teklifi oy çokluğu ile kabul edildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-29 17:07:00 - 2021-07-29 17:17:44
İBB kabul etti! İstanbul'da servis ücretlerine yüzde 15 zam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nün öğrenci ve personel servis taşımacılığı ücret tarifesi düzenlenmesiyle ilgili teklif, toplantıda ele alındı.

Oy çokluğuyla kabul edildi

Toplantıda servis taşımacılığı ücretlerine yüzde 15 zam teklifi oy çokluğu ile kabul edildi.

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