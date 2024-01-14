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Aktüel İBB itfaiyesinde bazı memurlardan kurum şifrelerini kiraladılar! Şok eden rüşvet skandalı büyüyor! İstanbul'a ihanet
Aktüel

İBB itfaiyesinde bazı memurlardan kurum şifrelerini kiraladılar! Şok eden rüşvet skandalı büyüyor! İstanbul'a ihanet

Yeniakit Publisher
2024-01-14 09:06:00 - 2024-01-14 09:10:31
İBB itfaiyesinde bazı memurlardan kurum şifrelerini kiraladılar! Şok eden rüşvet skandalı büyüyor! İstanbul'a ihanet

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri harekete geçti: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiyeye yönelik düzenlediği 'rüşvet' operasyonunun şok ayrıntıları ortaya çıktı.

İstanbul İtfaiye Daire Başkanlığı'nda faaliyet gösteren bazı itfaiye erlerinin örgütlü rüşvet suçuna karıştıkları iddiasıyla soruşturma başlatılmış, İstanbul ve Kayseri'de eşzamanlı operasyon düzenlenmişti. Bu kapsamda 1'i emekli 4 itfaiye eri, 1 sağlık teknisyeni ve 13 sivilin bulunduğu toplam 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

ŞİFRELERİ VERMİŞLER

Sabah'ın haberine göre; Şüphelilerin, işyeri başvurusu yapan kişilerden ruhsat belgeleri karşılığında 45 bin lira rüşvet istedikleri, parayı teslim etmeleri için yangın söndürme sistemi satan bir kişiye yönlendikleri ve ona göre dosyalarının imzalandığı tespit edildi.

Ayrıca söz konusu itfaiyecilerin, İBB'deki bazı memurlara para vererek kurum şifrelerini kiraladıkları ve işyeri sahiplerinin evrak aşamalarını bu sistem üzerinden takip ettikleri belirlendi. Şüphelilerin kendilerine 'Tehlikeli Ekip, Özel Ekip' gibi isimler verdikleri saptanırken amir konumundaki şahısların rüşvet eylemlerinde çıkan sorunlar sebebiyle ast pozisyondakileri azarladığı ve vatandaşla yapılan görüşmelerde deşifre olmamak için farklı isimler kullandıkları öğrenildi.

20-100 BİN LİRA ARASI...

Şüphelilerin, başvuru yapan firmaların potansiyellerine göre fiyatlar biçtikleri, mali kapasitesi yüksek şirketlere 100 bin liradan kapı açtıkları, mali yapısı zayıf durumda olan kuruluşlara ise 20 bin liraya kadar rüşvet indirimine gittikleri belirlendi.(star)
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Şüphelilerin 170 rüşvet işlemi tespit edildi. Şüphelilerin, Özel Neşe Erberk Kişisel Yetenek Geliştirme Merkezi adlı kuruluştan da rüşvet aldıkları ifade edildi. İki firariyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

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