İBB İstanbullunun parasını böyle çarçur ediyor!

Seçim döneminde göreve gelmeden önce önce “İstanbullunun tek kuruşunu İstanbullulardan habersiz harcamayacağız” diyen CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun israf politikası son sürat devam ediyor.

Venedikli ressam Gentile Bellini'ye ait Fatih Sultan Mehmet tablosuna 6 milyon 500 bin lira veren İBB, yeni bür yüklü harcama ile gündeme geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) İngiltere'de açık artırmadan aldığı Kuran ve el yazmalarının 1 milyon 700 bin lira olduğu öğrenildi. Göreve geldiği günden beri, heykel dikmek dışında gözle görülür bir hizmeti olmayan İmamoğlu’nun belediyenin kaynaklarını halk değil de ‘sanat’ adı altında heba etmesi tepkilere yol açtı.

Hürriyet yazarı İhsan Yılmaz bugünkü yazısında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) İngiltere'deki Sotheby’s müzayede evindeki açık artırmada aldığı Kur'an-ı Kerim sayfaları ve elyazmalarının toplam değerinin 1 milyon 700 bin lira olduğunu aktardı.

Müzayede evininin sitesinde fotoğrafları paylaşılan üç parçadan ikisinin fiyatı 37 bin 800’er sterlin (430 bin lira), diğerinin ise 32 bin 760 sterlin (376 bin lira) olarak belirtilmişti. Dolayısıyla üç parçanın minimum fiyatı 1 milyon 246 bin liraydı. Bu rakama müzayedeevi komisyonu ve olası ek ücretler dahil değildi.

Sotheby’s müzayede evinin ‘İslam Dünyası ve Hindistan Sanatları’ koleksiyonundan alınan eserler şöyle:

- 1200 yıllık altın varaklı Kûfi yazı ile parşömen üzerine Kuran yazısı.

- 1100 yıllık Kûfi yazı ile parşömen üzerine Kuran yazısı.

- Memlük dönemine ait pembe kağıda, muhakkak yazı ile yazılmış Kuran yaprağı.

- 14. yüzyıl ortalarında Bağdat’ta yazılmış, döneminin en ünlü hattatlarından Argun El-Kamilî’ye atfedilmiş Kuran’ın bir yaprağı.

- Beş sure içeren çift sayfalı yaprak, ‘Abdülkayyum ibni Muhammed ibni Keremşah-i Tebrizi’ kopyası.

- Mevlana Celaleddin Rumi’nin oğlu Sultan Bahaeddin Veled tarafından yazılan Mesnevi’ye ait İbtidaname.

- Safevi Dönemi’nde dar ve uzun sayfalara yazılmış formda tezhipli dua kitabı.

- İmam Zeynelabidin’e ait duaları içeren, Safevi Dönemi’nde İran’da yazılmış 300 yıllık tezhipli yazma.

- Ebru sanatlı kağıt üzerine, içi renkli tezhip bezemeli hat ile yapılmış 19. yüzyıla tarihlenen hat ile yazılmış bir aslan kompozisyonu.

- 200 yıllık, krem, mavi ve bordo renklerde dokunmuş, nadir bulunan el dokuması Ladik seccade.

- Yaklaşık 200 yıllık, fildişi ve bordo ağırlıklı renklerle dokunmuş, el dokuması Milas halısı.