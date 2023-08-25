İBB iptal etti AK Partili belediye devreye girdi! Vatandaşa ücretsiz...

Ekrem İmamoğlu yönetimindeki CHP'li İBB, döneminde toplu taşıma araçlarında yaşanan aksaklıklara ve arızalar devam ederken AK Partili Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, vatandaşın derdine derman oldu.

Hasan Tahsin Usta, Gaziosmanpaşa Fizik Tedavi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin önünde yaptığı basın açıklamasında, İstanbul genelinde son zamanlarda bazı minibüs hatlarının İBB tarafından iptal edildiğini söyledi.

''BİRÇOK HAT İPTAL EDİLMİŞ''

İlçedeki hatların iptal edildiğini duraklarda bekleyen vatandaşların şikayetleri ve talepleri üzerine öğrendiklerini anlatan Usta, şunları kaydetti;

"Baktık ki birçok ilçede birçok hat iptal edilmiş. Umarım bu konuda büyükşehir belediyesi gerekli düzenlemeyi kısa zamanda yapar. Çünkü okullar açılıyor. Okullar açıldığı zaman bu talepler daha da fazla artacaktır."

''ÜCRETSİZ RİNG SEFERLERİ DÜZENLEDİK''

Vatandaşların ihtiyacının karşılanması için belirli noktalardan ücretsiz ring seferleri düzenlediklerini dile getiren Hasan Tahsin Usta, "Servis taleplerinin başında hastaneler, metro istasyonları ve otobüs durakları geliyor. Vatandaşlarımızın talebine, hareketlilik saatine ve yoğunluğuna göre bu servisleri düzenliyoruz.'' dedi.

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''HİZMET OLARAK VERMEYE ÇALIŞIYORUZ''

''İlçemizin merkezine ve değişik noktalara, özellikle hastane eksenli ring servislerini vatandaşa hizmet olarak vermeye çalışıyoruz.'' diyen Hasan Tahsin Usta, şu ifadeleri kullandı;

''Tabii ki bu çok kalıcı bir çözüm olmaz. Büyükşehir belediyesi tarafından, bu süreçte umarız minibüs hatlarının, minibüs duraklarının, otobüs hatlarının ve otobüs duraklarının vatandaşların ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlenme çalışması yapılır."