İBB için Mehmet Müezzinoğlu sürprizi!

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, AK Parti'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) için eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun da adının geçtiğini söyledi. Alçı, Müezzinoğlu'nun "Aday ol" diyenlere "Hizmet için varım" diye yeşil ışık yaktığını ileri sürdü.

"Erdoğan ciddi mesai yapıyor"

Nagehan Alçı, "Cinayeti Türkiye'nin kararlılığı çözüyor" başlığıyla yayımlanan yazısında "Mart yaklaştıkça merak da artıyor. Büyükşehirlerde adaylar kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isimleri belirlemek için ciddi bir mesai yaptığını ve araştırmalar yaptırdığını biliyoruz" görüşünü dile getirdi.

İBB için Müezzinoğlu sürprizi

Alçı iddialarını şöyle sürdürdü:

"İstanbul'a gelince Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş'un isimleri ağırlıklarını koruyor. Öte yandan parti içinde konuşulan ama basına yansımayan bir isim daha var: Eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu. Müezzinoğlu'nun hem AK Parti tabanından hem merkez sağ ve milliyetçi kanattan hem de Saadet kanadından oy alabileceği düşünülüyor. Parti içinde kendisine "Aday ol" baskısı yapanlar var. Müezzinoğlu da bu isteklere "Partim bana ne görev verse yaparım, hizmet için varım" diye yeşil ışık yakıyor."