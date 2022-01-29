İBB halk ekmek oyunu bozuldu

AK Parti döneminde İBB iştiraki Halk Ekmek'in (İHE) 2 bin 945 dağıtım noktasının bulunduğunun 2019 yılında 536 adet büfe ce 2 bin 409 zincir market ve bakkallarla ekmeği vatandaşa ulaştırırken, Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanı seçilmesinin ardından Halk Ekmek'in dağıtım noktası 910'a düşürüldüğü ortaya çıktı.

Dağıtım noktalarının ise 603'ünün büfe ve 307'sinin ise değişik noktalar olduğu açıklandı. Halk Ekmek'e vatandaşın ulaşımının daha kolay olması amacıyla İBB Meclisi 14 Ocak 2021'de 142 noktaya daha Halk Ekmek büfesi koymak için yetki verdi. Ancak İBB yönetimi sadece 62 büfeyi açabildi. Meclis ayrıca İstanbul'daki tüm bakkal ve marketlerde Halk Ekmek satışının yapılabilmesine olanak sağladı. Ancak İBB yönetimi meclisin verdiği yetkiyi yerine getirmedi.

Sevkiyat yapılmıyor

Halk Ekmek'in AK Parti döneminde üç defa yapılan ekmek dağıtımı ikiye indirmesiyle ve servis saatlerinde gerekli özeni göstermemesi, büfelerin istediği sayının çok altında ekmek dağıtan yönetim, vatandaşı kuyruğa mahkum etti.

Son olarak İstanbullu yoğun kar çilesinden kurtulduktan sonra Halk Ekmek üretim ve sevkiyatında da İBB yönetiminin yaşattığı sorun Kağıthane'de ortaya çıktı. Bir büfe işletmecisi, fabrikadan sevkiyat olmayacağı yönünde aldığı bilgiyi büfenin camına yapıştır. Ekmek almak için Halk Ekmek büfesine giden vatandaşlar, ekmek servisinin yapılmayacağını öğrenince şaşırdı.

Üretim 1.5 milyona düşürüldü

AK Parti döneminde Halk Ekmek A.Ş'nin günlük ekmek üretim sayısının 1 milyon 944 bin olduğu, fazla mesai uygulaması ile 2 milyon 500 bin üretim kapasitesine çıkıldığı, ancak yeni yönetiminin bu sayıyı 1 milyon 250 bine düşürdüğünü öğrenildi. İBB yönetimi daha sonra yapılan güncelleme ekmek üretim sayısının 1 milyon 500 bin adet olduğunu açıkladı.