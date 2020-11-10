İBB genç üniversiteli bursu sonucu sorgula
İBB burs sonuçları son dakika haberi. 30 bin üniversite öğrencisine genç eğitim bursu yardımı yapacak olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi burs başvuruları sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyordu. Son dakika haberine göre, İBB burs sonuçları açıklandı. İBB burs sonuçları gencuniversiteli.ibb.istanbul/sonuc sayfasından erişime açıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi burs başvuruları 1 Kasım’da sona ermişti. İBB bursu için başvuruda bulunan üniversite öğrencileri İBB burs sonuçlarını büyük bir heyecanla bekliyordu. İBB burs sonuçlarının her an açıklanacağını bekleyen öğrenciler Genç Üniversiteli İBB burs sonuçları sayfasından burs başvuru sonucunu sorguluyordu. İBB burs sonuçları İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı Sonuc sayfasından açıklandı. İBB burs sonuçlarını TC. Kimlik numarası ve doğum yılı girilerek öğrenilebilmekte.
İBB burs sonuçları için tıklayın.