0553 313 94 23

İBB eski Genel Sekreterinden İmamoğlu’na istifa cevabı: Hukuken mümkün değil

İBB Başkanı CHP'li İmamoğlu'nun "Biz istifa ettik' diyen genel sekreter ve yardımcıları 10 kişi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin en önemli iştiraklerinin yönetim kurulu başkanı. Bu nasıl istifa?" açıklamasına cevap veren İBB eski Genel Sekteri Hayri Baraçlı, "Fiilen sona ermiş bir görevden tekraren istifa etmem hukuken anlamsızdır." dedi.

14 Temmuz 2019 Pazar 15:01
İBB eski Genel Sekreterinden İmamoğlu’na istifa cevabı: Hukuken mümkün değil

Bir süre önce görevinden istifa eden İBB eski Genel Sekteri Hayri Baraçlı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Şirketlerle ilgili şu anda anlaşılmaz bir direnç yaşanıyor. 'Biz istifa ettik' diyen genel sekreter ve yardımcıları 10 kişi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin en önemli iştiraklerinin yönetim kurulu başkanı. Bu nasıl istifa? Bu millet bizden hesap soracak." sözleri üzerine açıklama yaptı.

Hayri Baraçlı, istifa ettikten sonra İBB iştiraklerindeki Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin kendiliğinden sona erdiğini belirterek, tekraren istifa etmesinin hukuken anlamsız olduğunu söyledi.

Hayri Baraçlı'nın yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Tekraren istifa hukuken anlamsızdır"

"İBB Genel Sekreterliği görevinden istifa ettikten ve İBB ile ilişiğim kesildikten sonra Öğretim Üyeliği görevime geri döndüm. Bu ayrılış sonrası ilgili yönetmelik gereği iştiraklerdeki temsilci üye sıfatım kendiliğinden düşmüş ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevim kendiliğinden sona ermiştir. Bu nedenle fiilen sona ermiş bir görevden tekraren istifa etmem hukuken anlamsızdır.

"Kendi istekleri ile istifa etmişlerdir"

Ayrıca emekliye ayrılan Muzaffer Hacımustafaoğlu ve Mevlüt Bulut ise istifa sonrası emekliye ayrıldıkları için ilgili madde gereğince otomatikman iştiraklerdeki görevleri de sona ermiştir. Yine istifa eden diğer Genel Sekreter Yardımcıları, Süleyman Karalı, Nihat Macit, Çağatay Kalkancı, Eyyüp Karahan, Adil Karaismailoğlu ile 1. Hukuk Müşaviri Ali Karaaslan ise Yönetim Kurulu Başkanı oldukları İştirak Şirketi'nin Genel Kurulu'nun toplanması için gerekli çalışmaları yapmışlardır. İBB İştiraklerinde Genel Kurulların toplanması için çalışmalar yapılmış ve geçtiğimiz hafta cuma günü itibariyle çağrılar tamamlanmıştır. Böylece görevi bırakmadığı iddia edilen arkadaşlar da Yönetim Kurulu Başkanı olarak Genel Kurulu toplamak için gerekli işlemleri takip etmişlerdir. İşlemlerin tamamlandığı cuma günü itibariyle ise iştiraklerdeki görevlerinden yine kendi istekleri ile istifa etmişlerdir.

"Hak edilmeyen ücret alınması söz konusu değil"

Resmi durum bu iken "istifa etmiyorlar" diye çeşitli vesilelerle açıklamalarda bulunulmasının en masum yaklaşımla bilgi eksikliğinden kaynaklandığına inanmak istiyorum. Diğer "6 aydır hak edilmeyen maaş alma" iddiası da en hafif tabirle yanlış ve hangi hesaba göre yapıldığı belirsizdir. Bu nedenle hak edilmeyen bir ücret alınması kesinlikle söz konusu değildir.  Eksik bilgiye dayalı açıklamalar ve haberler kamuoyunu yanıltabilir. İstifa ederken de belirttiğimiz gibi İBB Yönetimi ile her alanda tecrübelerimizi paylaşmaya hazır olduğumuzu tekrar hatırlatıyor, kamuoyunun doğru bilgi edinmesi için bu açıklamayı paylaşma zorunluluğu hissediyorum."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 15:01
  1. İBB eski Genel Sekteri Hayri Baraçlı
  2. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu
  3. Hayri Baraçlı
  4. Süleyman Karalı
  5. Nihat Macit
  6. Çağatay Kalkancı
  7. Eyyüp Karahan
  8. Adil Karaismailoğlu
  9. 1. Hukuk Müşaviri Ali Karaaslan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aydın’a sağanak yağış uyarısı
    1. Aydın’a sağanak yağış uyarısı
    2. Denizlispor'un hazırlık maçları..
    3. Sultangazi’de akaryakıt istasyonu..
    4. İmamoğlu'nun paçavraları Eygi'ye..
    5. Mardin'de 7 kilo patlayıcı madde ele..
    6. Suriye sınırına askeri sevkiyat devam..
    7. Süper Lig'de fikstür çekim tarihi..
    8. Teröristlerin saldırıda kullanmayı..
    9. "Eski sistemden medet umanların PKK'ya..
    10. 15 Temmuz anısına Türkiye-Sırbistan..
    11. Bitlis'te cinsel taciz iddiasıyla..
    12. FETÖ'cü hainlere 127 milyon liralık..
    13. Öğrencilerin piknik keyfi
    14. Milletvekili Taşdoğan’dan 15 Temmuz..
    15. Rusya'dan kritik S-400 açıklaması!..
    16. TOKİ bölgesinde 50 metre genişliğinde..
    17. Yavuzeli’de doğal sebzeler beklenen..
    18. İBB eski Genel Sekreterinden..
    19. FETÖ firarisi konteyner evde yakalandı
    20. Suriye sınırına askeri sevkiyat
    21. Baro Başkanı Han’dan 15 Temmuz mesajı
    22. Bakan Kasapoğlu’ndan Nazmiye..
    23. 15 Temmuz Şahinbey’de yaşatılıyor
    24. Akif’ten kahreden haber
    25. ASKON heyetinden vefat eden iş..
    26. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik..
    27. Malatya’da huzur uygulaması
    28. Sağlık Kars Şube Başkanı Muharrem..
    29. Otomobil ile minibüs çarpıştı
    30. Şehit ateşi Ordu’ya düştü
    Doğu Akdeniz'de neler oluyor?
    Doğu Akdeniz'de neler oluyor?
    Yeni partiyi güzelleyen anket: Seçmenin yaklaşık yüzde 50'si...
    Yeni partiyi güzelleyen anket: Seçmenin yaklaşık yüzde 50'si...
    Şevket Eygi'ye son görev
    Şevket Eygi'ye son görev
    Abdullah Gül'den yeni parti sorusuna cevap
    Abdullah Gül'den yeni parti sorusuna cevap
    Sadece sabahları 1 bardak içerek bağırsaklarınızdaki zehirlerden kurtulun
    Sadece sabahları 1 bardak içerek bağırsaklarınızdaki zehirlerden kurtulun

    Günün Karikatürü

    14 Temmuz 2019
    Siyasi parti liderlerinden Mehmet Şevket Eygi mesajı
    Siyasi parti liderlerinden Mehmet Şevket Eygi mesajı
    Ve 6284 delindi!
    Ve 6284 delindi!