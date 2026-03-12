  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem İBB duruşmasında itirafçı rüşvet çarkını tek tek anlattı: Parayı yukarıdan istiyorlar
İBB duruşmasında itirafçı rüşvet çarkını tek tek anlattı: Parayı yukarıdan istiyorlar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk davasında dördüncü gününde etkin pişmanlıktan faydalanan Ağaç A.Ş.'nin Satın Alma Müdürü Ümit Polat, rüşvet çarkını tek tek anlattı. Para alınacak kişilerin listeler halinde yazıldığını belirten Polat, paranın yukarıdan istendiğini söyledi.

Türkiye’nin yakından takip ettiği "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 107'si tutuklu, 5'i "müşteki sanık" olmak üzere 407 sanığın yargılandığı dava devam ediyor.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya, sanıkların savunmalarıyla devam edildi.

Davanın görüldüğü duruşma salonu çevresinde ve içerisinde, jandarma ekiplerince geniş güvenlik önlemleri alındı.

Heyetin salona girmesiyle başlayan duruşmada, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan ilk isim ifade verdi.

İtirafçı olarak ifade veren İBB iştirak şirketlerinden Ağaç A.Ş.'nin Satın Alma Müdürü tutuklu sanık Ümit Polat, savunmasında dikkat çeken ifadeler kullandı.

İBB'deki kirli düzeni ve rüşvet çarkının nasıl döndüğünü tek tek anlatan Polat, rüşvetin yukarıdan istendiğini ifadesinde anlattı.

Polat, "Ağaç A.Ş Genel Müdürü Ali Sukas beni yanına çağırdı. Bana bir liste verdi ve ‘bunlar alınacak’ dedi. Ben de ‘İnsanlardan ne diye para isteyeceğiz?’ dedim. ‘Yukarıdan istiyorlar’ dedi. Ben kendisine böyle bir şey yapmayacağımı söyledim." savunmasında bulundu.

1
Yorumlar

Kudret

Yargılama canli yayınlansın.

kel hasan

villaları nasıl satın aldın uçak ve hostesler bant kule diploma baklava
