İBB bursu ne zaman yatacak verilecek 2021? İBB burs ilk taksit ödeme tarihleri 2021
2021 İBB burs 1. taksit ne zaman verilecek? İBB burs başvurusu yapan öğrenciler 2021 İBB burs sonuçlarını merak etmeye başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından üniversitede okuyan öğrencilere genç üniversiteli eğitim bursu verilmekte. İBB burs ücretini 3 bin 200 TL olarak açıkladı. İBB burs başvurusunda bulunan öğrenciler İBB burs ödeme tarihlerini sorgular oldu. Peki İBB bursu ne zaman verilecek? İBB burs 1. taksit ne zaman yatacak 2021?
İBB bursuna başvuruda bulunan adaylar 2021 İBB burs başvurularını 5-22 Ekim tarihleri arasında gencuniversiteli.ibb.istanbul üzerinden online olarak gerçekleştirdi. İBB burs başvuru tarihlerinin sona ermesiyle birlikte İBB burs sonuçları da araştırılmaya başlandı. 2021 İBB burs sonuçların açıklanacağı tarihe ilişkin bir açıklama gelmese de geçtiğimiz yıl 10 Kasım'da belli olmuştu.
İBB bursu ne zaman yatacak?
İBB bursu ne zaman verilecek? Her yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) üniversiteli öğrencilere verdiği 3 bin 200 TL’lik burs ücretleri, 3 dönemde veriliyor. Geçtiğimiz yıllarda öğrenciler; aralıkta 1200 Türk lirası, şubatta bin Türk lirası, mayısta da bin Türk lirası olmak üzere toplamda 3 bin 200 TL’yi üç dönemde almıştı. Bu yıl da sistemin aynı şekilde devam etmesi bekleniyor.