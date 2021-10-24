İBB bursu ne zaman yatacak verilecek 2021? İBB burs ilk taksit ödeme tarihleri 2021

İBB bursuna başvuruda bulunan adaylar 2021 İBB burs başvurularını 5-22 Ekim tarihleri arasında gencuniversiteli.ibb.istanbul üzerinden online olarak gerçekleştirdi. İBB burs başvuru tarihlerinin sona ermesiyle birlikte İBB burs sonuçları da araştırılmaya başlandı. 2021 İBB burs sonuçların açıklanacağı tarihe ilişkin bir açıklama gelmese de geçtiğimiz yıl 10 Kasım'da belli olmuştu.

İBB bursu ne zaman yatacak?

İBB bursu ne zaman verilecek? Her yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) üniversiteli öğrencilere verdiği 3 bin 200 TL’lik burs ücretleri, 3 dönemde veriliyor. Geçtiğimiz yıllarda öğrenciler; aralıkta 1200 Türk lirası, şubatta bin Türk lirası, mayısta da bin Türk lirası olmak üzere toplamda 3 bin 200 TL’yi üç dönemde almıştı. Bu yıl da sistemin aynı şekilde devam etmesi bekleniyor.