İBB bursu 2. Taksit ödemeleri ne zaman yatacak?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi üniversite öğrencilerine burs imkanı sağlıyor. Üç taksit olarak ödenen İBB burslarının ilk taksiti 2021 Aralık ayında yatırıldı. Öğrenciler ikinci taksitlerin ne zaman ödeneceğini araştırıyor. Peki, İBB bursu ne zaman yatar? İBB bursu neden şubat ayında ödenmedi?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi her yıl üniversite öğrencilerine ‘Genç Üniversiteli’ bursu sağlıyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılında İBB, 51 bin 890 öğrenciye burs verileceğini duyurdu. İBB bursları üç taksit olarak ödeniyor. Öğrenciler ilk ödemeleri 2021 yılının aralık ayında aldı. Peki, İBB bursu 2.taksit ne zaman ödenir?
İBB bursu 2. Taksit ödemeleri ne zaman yatacak?
İBB, Genç Üniversiteli burs başvurularını 5-22 Ekim tarihleri arasında aldı ve sonuçlar 23 Kasım'da ilan edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi her yıl bursları 3 taksit şeklinde ödüyor. İlk taksitler 2021 yılı aralık ayında hesaplara yatırıldı.
İBB 2. Taksitlerinin şubat ayı içerisinde yatırılması bekleniyordu. Ancak ödemeler geride bıraktığımız şubat ayında yatırılmadı. İBB burslarının ikinci taksitlerinin mart ayında, üçüncü taksitlerinin ise mayıs ayında ödenmesi bekleniyor. İBB taksitleri hesaplara yatmaya başladığında haberlerimizde yer vereceğiz.