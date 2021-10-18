İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2019 yılından itibaren üniversiteli öğrencilere burs imkanı sağlıyor. İBB burs başvurusunda bulunan üniversiteliler sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Peki, İBB burs başvuru sonuçları ne zaman nereden ilan edilecek?

İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 İBB burs başvuru sonuç sorgulama ekranı

İBB burs başvuruları 5-22 Ekim 2021 tarihleri arasında 'gencuniversiteli.ibb.istanbul' adresinden yapılacak. Burs sonuçları yine söz konusu web sitesinden ilan edilecek. Ancak burs sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı şimdilik belirtilmedi. Geçtiğimiz yıl İBB burs sonuçları 10 Kasım’da açıklanmıştı. 2021 yılında da sonuçları kasım ayında açıklanması bekleniyor.

Kimler İBB bursuna başvuru yapabilir?

T.C. vatandaşı olmak

Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi

Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak

Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak .

İBB bursu ne kadar?

2021 İBB burs ücreti 1200 + 1000 + 1000 TL olmak üzere 3200 TL olarak 3 taksit halinde ödenecek. Geçtiğimiz yıl Aralık'ta 1200 TL, Şubat'ta 1000 TL, Mayıs ayında 1000 TL olarak öğrencilerin hesaplarına yatırılmıştı.