İstanbul Büyükşehir Belediyesi üniversite öğrencilerine burs sağlıyor. Burs başvurusunda bulunanlar ise sonuçları araştırıyor. Peki, burs sonuçları ne zaman ayın kaçında açıklanacak?

İBB burs sonuçları açıklandı mı ne zaman açıklanacak? 2021 İBB burs sonuç sorgulama

İBB Genç Üniversiteli bursu için başvuruda bulananlar sonuçların açıklanıp açıklanmadığını araştırıyor. İBB burs başvuruları 5-22 Ekim 2021 tarihleri arasında 'gencuniversiteli.ibb.istanbul' adresinden yapılacak. Burs sonuçları yine söz konusu web sitesinden ilan edilecek. Ancak burs sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı şimdilik belirtilmedi. Geçtiğimiz yıl İBB burs sonuçları 10 Kasım’da açıklanmıştı. 2021 yılında da sonuçları kasım ayında açıklanması bekleniyor.

İBB bursu ne zaman yatırılacak?

İBB burslarının ne zaman ödeneceğine ilişkin bir bilgi bulunmuyor. Öğrenciler SMS ile bursların hesaba yatırılacağı tarih konusunda bilgilendirilecek.

Kimler İBB bursuna başvuru yapabilir?

T.C. vatandaşı olmak

Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi

Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak

Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak