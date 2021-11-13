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Eğitim İBB burs sonuçları 2021 | Genç üniversiteli İBB burs sonucu sorgula
Eğitim

İBB burs sonuçları 2021 | Genç üniversiteli İBB burs sonucu sorgula

İBB burs sonuçları açıklandı mı? İstanbul Büyükşehir Belediyesi üniversite öğrencilerine burs imkanı sağlıyor. Burs başvurusunda bulunanlar ise sonuçların ne zaman nereden açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki, İBB burs sonuçları nereden açıklanıyor? İBB burs sonuçları ne zaman açıklandı?

Yeniakit Publisher
2021-11-13 12:54:00 -
İBB burs sonuçları 2021 | Genç üniversiteli İBB burs sonucu sorgula

Üniversite öğrencileri eğitimleri için zaman zaman burslara ihtiyaç duyabiliyor. Bu sebeple öğrenciler sık sık kurum ve kuruluşların burs verip vermediğini araştırıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ‘Genç Üniversiteli’ ismiyle üniversitelilere burs veriyor. Burs başvurusunda bulunanlar ise “İBB burs sonuçları açıklandı mı?’ sorusunun cevabını araştırıyor.

İBB burs sonuçları 2021 | Genç üniversiteli İBB burs sonucu sorgula

İBB burs başvuruları 5-22 Ekim 2021 tarihleri arasında 'gencuniversiteli.ibb.istanbul' adresinden yapılacak. Burs sonuçları yine söz konusu web sitesinden ilan edilecek. Ancak burs sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı şimdilik belirtilmedi. Geçtiğimiz yıl İBB burs sonuçları 10 Kasım’da açıklanmıştı. 2021 yılında da sonuçları kasım ayında açıklanması bekleniyor.

İBB bursu ne zaman yatırılacak?

Burs ilk taksitinin yatırılacağı tarih henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıllarda İBB, öğrencilere; aralık ayında 1200 TL, şubat ayında 1000 TL ve mayıs ayında da 1000 TL olarak toplam 3200 TL burs vermişti.

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