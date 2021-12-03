Üniversite öğrencileri eğitim hayatları sırasında burs desteğine ihtiyaç duyabiliyor. Bu sebeple pek çok kurum ve kuruluş öğrenciler burs desteği sağlıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi üniversiteli gençlere 3 taksit şeklinde burs veriyor. Bu yıl için geçerli olan başvuru sonuçları açıklandı. Peki, İBB bursu ne zaman ödenecek?

İBB burs ilk taksit ödeme tarihi! İBB burs 1. taksit ne zaman yatacak 2021

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genç Üniversiteli burs başvuruları 5-22 Ekim tarihleri arasında alındı. Merakla beklenen başvuru sonuçları ise 23 Kasım'da ilan edildi. Başvuru yapan adaylar sonuçlara "gencuniversiteli.ibb.istanbul/Sonuc.aspx" sayfasından ulaşabiliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2021-2022 eğitim öğretim yılında 51 bin 890 üniversiteliye burs sağlayacak.

İBB burs ödemesini üç taksit halinde yapıyor. Birinci taksitlerin aralık ayının ilk haftası hesaplara yatırılması bekleniyor. Konu hakkında resmi bir açıklama yapıldığında haberlerimizde yer vereceğiz.

İBB bu sene başvurusu kabul olan öğrencilere 3200 TL ödeme yapacak. İlk taksit tutarı ise 1200 lira olarak belirlendi.