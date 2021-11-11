İBB burs ilk taksit ne zaman yatacak 2021

İstanbul Büyükşehir Belediyesi her yıl üniversite öğrencilerine burs imkanı sağlıyor. Burs başvurusunda bulunanlar ise ilk ödemelerin ne zaman yapıldığını araştırıyor. Peki, İBB bursu ne zaman yatar?

İBB bursu ne zaman yatırılacak?

İBB burs başvuruları ekim ayında yapıldı. Burs sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz açıklanmadı. Ancak sonuçların aralık ayına kadar açıklanması bekleniyor. İBB burs ödemelerini her sene üç taksit halinde yapıyor. Şimdiye kadar ödeme tarihleriyle ilgili bir bilgi verilmedi. İBB tarafından, öğrenciler SMS ile bursların hesaba yatırılacağı tarih konusunda bilgilendirilecek.

Geçtiğimiz yıllarda İBB, öğrencilere; aralık ayında 1200 TL, şubat ayında 1000 TL ve mayıs ayında da 1000 TL olarak toplam 3200 TL burs vermişti.