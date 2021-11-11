  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim İBB burs ilk taksit ne zaman yatacak 2021
Eğitim

İBB burs ilk taksit ne zaman yatacak 2021

İBB bursu bu ay yatar mı? İstanbul Büyükşehir Belediyesi bursu için başvuruda bulunanlar sonuçların ne zaman açıklanacağını, ilk ödemenin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, İBB bursu ilk taksit aralık ayında yatar mı?

Yeniakit Publisher
2021-11-11 23:33:00 -
İBB burs ilk taksit ne zaman yatacak 2021

İstanbul Büyükşehir Belediyesi her yıl üniversite öğrencilerine burs imkanı sağlıyor. Burs başvurusunda bulunanlar ise ilk ödemelerin ne zaman yapıldığını araştırıyor. Peki, İBB bursu ne zaman yatar?

İBB bursu ne zaman yatırılacak?

İBB burs başvuruları ekim ayında yapıldı. Burs sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz açıklanmadı. Ancak sonuçların aralık ayına kadar açıklanması bekleniyor. İBB burs ödemelerini her sene üç taksit halinde yapıyor. Şimdiye kadar ödeme tarihleriyle ilgili bir bilgi verilmedi. İBB tarafından, öğrenciler SMS ile bursların hesaba yatırılacağı tarih konusunda bilgilendirilecek.

Geçtiğimiz yıllarda İBB, öğrencilere; aralık ayında 1200 TL, şubat ayında 1000 TL ve mayıs ayında da 1000 TL olarak toplam 3200 TL burs vermişti.

KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? 2021 KYK burs kredi başvuru sonuç sorgulama ekranı
KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? 2021 KYK burs kredi başvuru sonuç sorgulama ekranı

Eğitim

KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? 2021 KYK burs kredi başvuru sonuç sorgulama ekranı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya'dan kalleş saldırı! Ölü ve yaralılar var
Dünya

Rusya'dan kalleş saldırı! Ölü ve yaralılar var

Rusya'ya ait Su-34 tipi savaş uçaklarının, Suriye'nin İdlib kentine düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre, 3'ü çocuk toplam 5..
Tamamen yerli ve milli... MMU, AKINCI ve F-16'larda kullanılacak
Teknoloji

Tamamen yerli ve milli... MMU, AKINCI ve F-16'larda kullanılacak

TÜBİTAK tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Kuzgun mühimmat ailesi SAHA EXPO Fuarı'nda görücüye çıktı. Milli akıllı füze ailes..
Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 14 kişi yakalandı
Yerel

Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 14 kişi yakalandı

Kırıkkale'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 4 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 10 kişi yakalanarak emniyete götürüldü...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay