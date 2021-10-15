İBB burs ilk ödemeleri ne zaman yapılacak? 2021 İBB bursu ne zaman yatacak?
İBB bursu ne zaman hesaba yatar? İstanbul Büyükşehir Belediyesi her yıl onlarca üniversiteli öğrenciye burs sağlıyor. İBB burs başvurusunda bulunanlar ise ilk ödemelerin ne zaman yatacağını araştırmaya başladı. İBB bursu ne zaman ayın kaçında yatırılıyor?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi üniversite burs başvuruları 5-22 Ekim tarihleri arasında online olarak yapılacak. Başvurular "gencuniversiteli.ibb.istanbul" web sitesi üzerinden alınıyor. Başvuru yapanlar ise bursun ne zaman ayın kaçında ödeneceğini merak ediyor. Peki, İBB bursu kasım ayında yacak mı 2021?
İBB burs ilk ödemeleri ne zaman yapılacak? 2021 İBB bursu ne zaman yatacak?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi bursu üç taksit olarak ödeniyor.
Açık öğretim öğrencileri İBB bursu alabilir mi?
Açık öğretim öğrencileri İstanbul Büyükşehir Belediyesi bursundan yararlanamıyor.
Vakıf üniversitesi öğrencileri İBB bursuna başvuru yapabilir mi?
Vakıf üniversitesinde öğrenim görenler İBB bursu alıp alamayacaklarını araştırıyor. İBB bursu yalnızca devlet üniversitelerinde eğitim gören ve vakıf üniversitelerinde %100 burslu olan öğrenciler başvuru yapabilmektedir.