  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim İBB burs ilk ödemeleri ne zaman yapılacak? 2021 İBB bursu ne zaman yatacak?
Eğitim

İBB burs ilk ödemeleri ne zaman yapılacak? 2021 İBB bursu ne zaman yatacak?

İBB bursu ne zaman hesaba yatar? İstanbul Büyükşehir Belediyesi her yıl onlarca üniversiteli öğrenciye burs sağlıyor. İBB burs başvurusunda bulunanlar ise ilk ödemelerin ne zaman yatacağını araştırmaya başladı. İBB bursu ne zaman ayın kaçında yatırılıyor?

Yeniakit Publisher
2021-10-15 13:54:00 -
İBB burs ilk ödemeleri ne zaman yapılacak? 2021 İBB bursu ne zaman yatacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi üniversite burs başvuruları 5-22 Ekim tarihleri arasında online olarak yapılacak. Başvurular "gencuniversiteli.ibb.istanbul" web sitesi üzerinden alınıyor. Başvuru yapanlar ise bursun ne zaman ayın kaçında ödeneceğini merak ediyor. Peki, İBB bursu kasım ayında yacak mı 2021?

İBB burs ilk ödemeleri ne zaman yapılacak? 2021 İBB bursu ne zaman yatacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bursu üç taksit olarak ödeniyor.

Açık öğretim öğrencileri İBB bursu alabilir mi?

Açık öğretim öğrencileri İstanbul Büyükşehir Belediyesi bursundan yararlanamıyor.

Vakıf üniversitesi öğrencileri İBB bursuna başvuru yapabilir mi?

Vakıf üniversitesinde öğrenim görenler İBB bursu alıp alamayacaklarını araştırıyor. İBB bursu yalnızca devlet üniversitelerinde eğitim gören ve vakıf üniversitelerinde %100 burslu olan öğrenciler başvuru yapabilmektedir.

KYK burs kredi başvuru tarihi açıklandı mı? KYK burs başvurusu ne zaman?
KYK burs kredi başvuru tarihi açıklandı mı? KYK burs başvurusu ne zaman?

Eğitim

KYK burs kredi başvuru tarihi açıklandı mı? KYK burs başvurusu ne zaman?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ekrem İmamoğlu veto etmişti! Vatandaşı sevindirecek karar AK Parti ve MHP oylarıyla kabul edildi
Gündem

Ekrem İmamoğlu veto etmişti! Vatandaşı sevindirecek karar AK Parti ve MHP oylarıyla kabul edildi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Beykoz Çayırı'nın, Millet Bahçesi'ne dönüştürülmesiyle ilgili veto ettiği kara..
Muharrem İnce'den CHP'yi çıldırtan teklif: Size mi düştü?
Siyaset

Muharrem İnce'den CHP'yi çıldırtan teklif: Size mi düştü?

Katıldığı bir programda 2023'te yapılacak seçimler için "CHP'nin adayı Kılıçdaroğlu, İYİ Parti'nin adayı Akşener olmalı" diyen Memleket Part..
Resmen duyurdular! Dünyanın önde gelen teknoloji şirketinden Türkiye kararı
Teknoloji

Resmen duyurdular! Dünyanın önde gelen teknoloji şirketinden Türkiye kararı

"Türkiye'de ürünlerimizi kullanan ve yatırım yapmaya değer gören müşteri sayımız hızla arttı." diyen Zoho Avrupa Yönetici Direktörü Sridhar ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay