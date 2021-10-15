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Eğitim İBB burs başvurusu ne zaman bitiyor?
Eğitim

İBB burs başvurusu ne zaman bitiyor?

İBB burs başvuru ekranı | Üniversiteli pek çok öğrenci eğitim hayatları boyunca maddi anlamda rahat bir nefes alabilmek için burs almak istiyor. Pek çok kişi ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği bursu araştırıyor. Peki, İBB bursunu kimler alabilir? İBB burs başvurusu ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-10-15 13:30:00 -
İBB burs başvurusu ne zaman bitiyor?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, mega kentte eğitim gören öğrencilere burs imkanı sağlıyor. Peki, İBB burs başvuruları başladı mı?

İBB burs başvurusu ne zaman bitiyor?

İstanbul’da üniversite eğitim gören pek çok genç İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden nasıl burs alabileceklerini araştırıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2019 yılından bu yana üniversite öğrencilerine yönelik burs imkanı sağlıyor. İBB burs başvuruları 5-22 Ekim 2021 tarihleri arasında 'gencuniversiteli.ibb.istanbul' adresinden yapılacak.

Kimler İBB bursuna başvuru yapabilir?

T.C. vatandaşı olmak

Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi

Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak

Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak .

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