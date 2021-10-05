İBB burs başvurusu çalışmıyor belgesi nasıl alınır? SGK çalışmıyor belgesi nereden alınır?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) burs başvurusu yapmak isteyen öğrenciler başvuru için araştırmalara başladı. İBB burs başvuruları 5-22 Ekim tarihleri arasında gencuniversiteli.ibb.istanbul sitesi üzerinden yapılacak. Yıllık öğrenci başı 3 bin 200 TL olarak belirlenen Eğitim Yardımı; Aralık'ta 1200 TL, Şubat'ta 1000 TL, Mayıs ayında 1000 TL olarak ödenecek.

Çalışmadağını gösteren belge nereden alınır?

Ebeveynlerim çalışmıyor. Çalışmadıklarına dair evrak nereden alınmalıdır? SGK’dan ya da E-Devlet sisteminden SGK Tescil Hizmet Dökümü temin edilmelidir. Ebeveynlerin gelir/gelirsizlik belgelerinin ayrı ayrı İBB burs başvuru ekranına yüklenmesi gerekiyor. E-Devlet üzerinden alınan SGK Tescil Hizmet Dökümün sadece ilk sayfasını sisteme yüklemek yeterlidir. Maaş bordrosu yalnızca son aya ait maaş bordrosu geçerlidir. Aynı haneden iki öğrenci İBB burs başvurusunda bulunabilir.

SGK sigortalı çalışmıyor belge e devletten nasıl alınır?

Çalışmadağına dair belge e devletten almak için e devlet girişi yapmak gerekir. E devlet giriş yapmak için ise e devlet şifresinin olması gerekir. Eğer kişinin e devlet şifresi yoksa PTT şubelerinden e devlet şifresi alınır. E devlet şifresi olanlar e devlet kapısı üzerinden e devlete TC kimlik numarası ve e devlet şifresi üzerinden giriş yaparlar. E devlete giriş yaptıktan sonra sayfanın en üst kısmında arama çubuğuna Sigortalılık Tescil Kaydı Tespiti yazar ve arattırılır. e-Devlet üzerinden Sigortalılık Tescil Kaydı Tespiti dosyasının çıktısını alarak. İBB burs başvuru ebeveynler çalışmıyor belgesi almak için tıklayın

Yatay geçiş yapanlar İBB burs başvuru evraklarını hangi üniversiteden alacak?

İki kurumdan birinden alınabilir. Hangisinden alınabiliyorsa, o okuldan alınan evrak geçerli sayılmaktadır. Okul döneminde sigortalı bir işte çalışanın İBB bursu kesilmez.

Vakıf üniversitede yüzde 50 burs alan İBB bursuna başvurabilir mi?

Hayır. Yalnızca devlet üniversitelerinde eğitim gören ve vakıf üniversitelerinde %100 burslu olan öğrenciler başvuru yapabilmektedir.

İBB bursu ne zaman hesaplara yatacak?

İBB bursu ne kadar? 2021 2022 İBB burs ücreti ne kadar? İBB bursu 1200 + 1000 + 1000 TL olmak üzere 3 taksit halinde verilecek. İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımlarının hesaplara yatırılma tarihi nedir? Başvuruları kabul edilen öğrenciler, İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından SMS ile bilgilendirilecektir.