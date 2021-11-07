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Eğitim İBB burs başvuru sonucu açıklandı mı ne zaman açıklanır? 2021 2022 İBB burs sonuç sorgulama
Eğitim

İBB burs başvuru sonucu açıklandı mı ne zaman açıklanır? 2021 2022 İBB burs sonuç sorgulama

İBB burs sonuçları açıklandı mı? İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul’da okuyan üniversite öğrencilerine burs imkanı sağlıyor. Burs başvurusunda bulunlar ise sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki, İBB burs sonuçları açıklandı mı? İBB burs sonuçları nereden öğreniliyor?

Yeniakit Publisher
2021-11-07 15:43:00 -
İBB burs başvuru sonucu açıklandı mı ne zaman açıklanır? 2021 2022 İBB burs sonuç sorgulama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerine burs imkanı sağlıyor. Burs başvuru işlemleri ekim ayında sona erdi. Başvuru yapanlar ise sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor.

İBB burs başvuru sonucu açıklandı mı ne zaman açıklanır? 2021 2022 İBB burs sonuç sorgulama

İBB burs başvuruları 5-22 Ekim 2021 tarihleri arasında 'gencuniversiteli.ibb.istanbul' adresinden yapılacak. Burs sonuçları yine söz konusu web sitesinden ilan edilecek. Ancak burs sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı şimdilik belirtilmedi. Geçtiğimiz yıl İBB burs sonuçları 10 Kasım’da açıklanmıştı. 2021 yılında da sonuçları kasım ayında açıklanması bekleniyor.

Burs başvurusunda bulunduktan sonra işe girenin bursu kesilir mi?

Başvuru sonrasında işe başlayan öğrencilerin bursu kesilmiyor. Başvuru esnasındaki bilgiler geçerliliğini koruyacaktır.

İBB bursu ne zaman yatırılacak?

İBB burslarının ne zaman ödeneceğine ilişkin bir bilgi bulunmuyor. Öğrenciler SMS ile bursların hesaba yatırılacağı tarih konusunda bilgilendirilecek.

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