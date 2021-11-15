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Eğitim İBB burs başvuru sonuçları 2021 | İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
Eğitim

İBB burs başvuru sonuçları 2021 | İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

İBB ne kadar burs veriyor? İBB burs başvuruları 22 Ekim’de sona erdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi her yıl onlarca öğrenciye burs imkanı sağlıyor. Burs başvurusunda bulunanlar ise sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki, İBB bursu ne zaman yatar? İBB burs sonuçları nereden öğrenilir?

Yeniakit Publisher
2021-11-15 12:31:00 -
İBB burs başvuru sonuçları 2021 | İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi üniversite öğrencilerine toplamda 3200 TL’lik burs sağlıyor. İBB söz konusu bu bursu üç taksitte ödüyor. Peki, İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

İBB burs başvuru sonuçları 2021 | İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

İBB burs başvuruları 5-22 Ekim 2021 tarihleri arasında 'gencuniversiteli.ibb.istanbul' adresinden yapılacak. Burs sonuçları yine söz konusu web sitesinden ilan edilecek. Ancak burs sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı şimdilik belirtilmedi. Geçtiğimiz yıl İBB burs sonuçları 10 Kasım’da açıklanmıştı. 2021 yılında da sonuçları kasım ayında açıklanması bekleniyor.

İBB bursu ne zaman yatırılacak?

Burs ilk taksitinin yatırılacağı tarih henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıllarda İBB, öğrencilere; aralık ayında 1200 TL, şubat ayında 1000 TL ve mayıs ayında da 1000 TL olarak toplam 3200 TL burs vermişti.

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