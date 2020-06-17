İBB Başkanı İmamoğlu'ndan taksicilere sert çıkış: Sakın bizi tehdit etmeye çalışmayın

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da 5 bin yeni taksi kazandıracaklarını söylemişti. Taksicilerden gelen büyük tepkinin ardından İmamoğlu sert bir açıklama yaptı.

"İstanbul halkının, taksi ihtiyacı olup olmadığına karar verecek makam, Bağcılar Oto Galerisi'ndeki birkaç taksi galericisi değildir" diyen İmamoğlu, "Sakın bizi başka şeylerle tehdit etmeye çalışmasınlar." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, "İstanbul'da düzeni bozucu bir fiile giren her şahıs, karşısında devleti bulacaktır. Bunun altını çizelim. Yani yasaların İBB'ye verdiği her yetki kullanmaktan imtina etmeyiz." dedi.