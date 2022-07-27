İBB Başkanı İmamoğlu'ndan canlı yayında cambazlık

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Habertürk TV ekranlarında katıldığı canlı yayında Fatih Altaylı'nın sorularını cevaplandırdı.

İmamoğlu, programda yaptığı açıklamalarla yalan üstüne yalan söyledi.

Resmen yalan söyledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra öğrencilere burs verilmesi geleneği başladı.1994- 2004 yılları arasında 312 bin 600 öğrenciye 47 milyon 741 bin 800 TL burs verildi. CHP, belediyelerin öğrencilere verdiği bursu Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. CHP'nin açtığı iptal davasını görüşen Anayasa Mahkemesi, yüksek öğrenim öğrencilerine kredi ve burs veremeyeceklerine hükmetti. Önceden bunlar yoktu diyerek verilen bursları yok sayan, ve CHP'nin Danıştay başvurusunu unutan İmamoğlu, "75 bin öğrenciye 4500 TL karşılıksız burs veriyoruz" dedi.

Test kitabı yalanı ortaya çıktı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu programda gençlere yönelik yaptığı projelerden bahsederken bir yalana daha imza attı. Liseye ve Üniversiteye hazırlanan gençler için, 100 bine yakın test kitabı dağıttıklarını söyleyen İmamoğlu, Fatih Altaylı'nın test kitaplarınıza fotoğrafınızı koydunuz mu? sorusuna, 'Hayır, koymadık işte' dedi. Halbuki dağıtılan test kitaplarında Ekrem İmamoğlu'nun resimlerinin olduğu net bir şekilde görüldü.

Süt rakamı da gerçek değil

CHP İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı canlı yayında, ''İstanbul'da 200 bin çocuğa süt dağıtıyoruz'' ifadelerini kullandı. Ancak İmamoğlu'nun bir ay önce 150 bin çocuğa süt dağıtıyoruz dediği ortaya çıktı.