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İBB Başkanı İmamoğlu, İçişleri Bakanı Soylu'nun kayyım açıklamasına cevap verdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun basın mensuplarının "İstanbul'a kayyum atanacak mı?" sorusuna verdiği "Pazar günü açıklayacağım" cevabı ile alakalı konuştu.

06 Eylül 2019 Cuma 13:54
İBB Başkanı İmamoğlu, İçişleri Bakanı Soylu'nun kayyım açıklamasına cevap verdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, basın mensuplarının kendisine sorduğu "İstanbul'a kayyum atanacak mı?" sorusuna "Pazar günü açıklayacağım" cevabını vermişti.

İMAMOĞLU'NDAN SOYLU'YA YANIT

Soylu'nun verdiği cevap sorulan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Polemiklerden nemalanmıyorum" dedi.

CHP'Lİ AĞBABA: AKLINDAN BİLE GEÇİRMESİN

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "kayyum" açıklamasına tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Ağbaba ise şu sözleri söyledi;

"İstanbul'da iki defa seçim kazanmış birine, atanmış birine bunları söylemesi haddi değil. Maalesef hukuk askıya alınmış halde. 6 Mayıs'ta başlayan yargı darbesi Diyarbakır, Van ve Mardin'deki siyasi darbe ile belediye başkanları vazifeden alındı. Biz belediye başkanlarımızın yanındayız, arkasındayız. Böyle bir şeyi aklına dahi getirmesin, aklının ucundan dahi geçirmesin. Burası dağ başı değil, o da eşkıya değil. Bu yaptığı eşkıyalık. Kendini eşkıya mı zannediyor İçişleri Bakanı? İçişleri Bakanı olduğunu anımsatırız ona."

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 13:54
  1. Van
  2. Mardin
  3. Malatya
  4. İstanbul
  5. Diyarbakır
  6. Süleyman Soylu
  7. Ekrem İmamoğlu
  8. Kayyum

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