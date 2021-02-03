İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'Boğaziçi'nde liyakat' şovu patladı!

Yeniakit.com.tr

İBB'de kadroların dağıtımında yapılan torpilin ortaya çıkmasıyla sessizliğini koruyan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Boğaziçi Üniversitesi ile ilgili yaptığı açıklamada 'liyakat' vurgusu yaparken bir avukattan aldığı cevapla adeta şamarı yedi.

Boğaziçi Üniversitesi provokasyonu

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki rektör atamasını bahane ederek ikinci bir Gezi olayı çıkarmak isteyen provokatörler, protestolarını ülkenin geneline yaymaya çalışıyor.

Prof. Dr. Melih Bulu’nun atamasını bahane ederek ‘Rektör istifa’ sloganıyla başlayan ‘katil polis’ sloganları ile devam eden ve Kabe’yi hedef alan protestolar Kadıköy ve Ankara’da devam etti.

Provokatörlere CHP'den destek

LGBT bayrağı ile ‘Mesele Boğaziçi değil, sen hala anlamadın’ pankartı açan provokatörlere Gezi olaylarında olduğu gibi en büyük destek CHP kesiminden geldi.

Kemal Kılıçdaroğlu, polise saldıran provokatörlere ‘evlat’ derken; liyakat balonu patlayan CHP’li İBB’nin Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan trajikomik ‘liyakat’ vurgusu geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Boğaziçi eylemlerine destek verdi.

İmamoğlu'nun 'liyakat' vurgusu

Boğaziçili öğrencilerin talepleri diyerek birbiri ardınca madde sıralayan İmamoğlu, sözde öğrencilerin ‘katil polis’ sloganlarına ve güvenlik güçlerine saldırmalarına ise hiçbir kınama mesajı yayımlamadı.

Paylaşımında, liyakat vurgusu yapan İmamoğlu, “Liyakatli, demokratik üniversite talebiyle şiddet içermeyen protestolar düzenleyen Boğaziçili gençlerle buluştuk. "Tek amacımız rektör atama yöntemine karşı bilimin ve üniversitenin onuruna sahip çıkmak" diyorlar. Gençlere şiddet son bulmalı ve yetkili makamlar onları dinlemeli.” İfadelerini kullandı.

Avukattan şamarı yedi

Geçtiğimiz günlerde İBB’de işe alım kadrolarının hisse dağıtılır gibi paylaşıldığı görüntülerin patlak vermesi sonrası sessizliğini koruyan İmamoğlu’nun ‘liyakat’ vurgusu yapması tepkiye neden oldu. İmamoğlu, üniversiteye ‘liyakat’ esasına ve yasalara uygun bir şekilde ataması gerçekleştirilen Prof. Dr. Melih Bulu’nun öğrenciler tarafından istifasının istenilmesini 'haklı' gördü.

İmamoğlu’nun paylaşımına yorum yapan Avukat Derya Yanık yaptığı yorumla İmamoğlu'nun şovunu söndürdü. Yanık, "İşten attığınız Boğaziçili çalışanın duruşmasına bugün girdim Ekrem Bey. Onu da konuşalım mı? Hani liyakat diyorsunuz ya." ifadeleriyle İmamoğlu'na tepki gösterdi.