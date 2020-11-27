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Siyaset İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 'çalışıyoruz' pozu
Siyaset

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 'çalışıyoruz' pozu

AK Parti'nin yaptığı projelere çöken İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan verdiği 'çalışma pozu' ile sosyal medyada dalga konusu oldu.

Yeniakit Publisher
2020-11-27 18:30:00 - 2020-11-27 18:33:50

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan paylaştığı ‘poz’la kendisine ‘çalışma’ imajı vermeye çalıştı, sosyal medyada dalga konusu oldu.

İmamoğlu İstanbul'a borç taktı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 23 Haziran 2019 seçimlerinde vatandaşlara verdiği büyük vaatlerle İstanbul’da yönetime geçti. 16 milyon için çalışma sözü veren ancak 1 yıldan fazla zamandır görevde bulunduğu sürede halka hizmet yerine İstanbul’a borç takmakta daha başarılı oldu.

AK Parti döneminde başlanan projelerin üstüne çökerek açılmış yerleri tekrar açan İmamoğlu, İstanbul adına elle tutulur bir hizmet yapmadığı gibi İBB'deki vatandaşları da işinden etti.

İmamoğlu'nun paylaşımı:

Taksicilerin üzerine yürüdü

Öte yandan İmamoğlu dün, kendisiyle görüşmek isteyen taksicilerin üzerine yürümüş vatandaşların tepkisini çekmişti.

İmamoğlu'nun 'çalışma pozu' sosyal medyada dalga konusu oldu. İşte İmamoğlu'na gelen yorumlardan bazıları:

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