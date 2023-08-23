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Gündem İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na sert cevap: Sizin töreninize gelmem
Gündem

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na sert cevap: Sizin töreninize gelmem

Yeniakit Publisher
2023-08-23 00:42:00 -
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na sert cevap: Sizin töreninize gelmem

İBB Başkanı İmamoğlu Pendik’te temel atma programında bulunmayan, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin’i orada olmadığı gerekçesiyle eleştirdi. Bu sözlerlere tepki gösteren Cin, Ankara'da olduğunu ama İstanbul'da olsa dahi gelmeyeceğini söyledi.

İBB Başkanı İmamoğlu Pendik’te katıldığı bir törende, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin’in törene gelmediğini söylemesi üzerine Başkan Cin sosyal medya hesabından sert bir cevap verdi. Belediye Başkanı Ahmet Cin, “Sayın İmamoğlu, Metro TBM çıkış töreninize iştirak etmedim. Ankara’daydım. Pendik Stadyumu için protokol imzaladık. Daha önce ifade ettiğimi bu vesileyle söylemeliyim: İstanbul’da olsam yine gelmezdim” dedi.

Ahmet Cin, daha önce İmamoğlu ile aralarında geçen diyaloğa dikkat çekerek, "Daha önceki vukuatınızdan sonra söylemiştim. Tekrar ediyorum: Saygı ölçülerine sığmayan davranışlarınızı, kibrinizi, şov tutkunuzu terketmediğiniz sürece herhangi bir toplantınıza katılmayacağım, hatırlatmak isterim. Bu vesileyle İstanbul’a hoş geldiniz." ifadelerine yer verdi.

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