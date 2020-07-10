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Gündem

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Ayasofya çağrısı

Danıştay'ın Ayasofya ile ilgili kararının ardından henüz bir açıklama yapmayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten çağrı geldi.

Yeniakit Publisher
2020-07-10 19:57:00 -
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Ayasofya çağrısı

Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesinde ellerini arkadan bağlayarak gezen ve tekme olarak yorumlanan tuhaf bir hareket yaparak büyük tepki çeken CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan henüz Ayasofya ile ilgili bir açıklama gelmedi.

Bunun üzerine Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından İmamoğlu'na çağrıda bulundu.

Gökçek, paylaşımında "Ekrem... Neredesin? Bir ses versene..." ifadelerine yer verdi.

İşte o tweet:

7. saniyeye dikkat! İmamoğlu'ndan tuhaf hareket
7. saniyeye dikkat! İmamoğlu'ndan tuhaf hareket

Gündem

7. saniyeye dikkat! İmamoğlu'ndan tuhaf hareket

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