İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Ayasofya çağrısı
Danıştay'ın Ayasofya ile ilgili kararının ardından henüz bir açıklama yapmayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten çağrı geldi.
Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesinde ellerini arkadan bağlayarak gezen ve tekme olarak yorumlanan tuhaf bir hareket yaparak büyük tepki çeken CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan henüz Ayasofya ile ilgili bir açıklama gelmedi.
Bunun üzerine Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından İmamoğlu'na çağrıda bulundu.
Gökçek, paylaşımında "Ekrem... Neredesin? Bir ses versene..." ifadelerine yer verdi.
İşte o tweet: