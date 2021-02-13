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Gündem İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'dan Kadir Topbaş mesajı
Gündem

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'dan Kadir Topbaş mesajı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İBB eski Başkanı Kadir Topbaş'ın vefat haberinin ardından baş sağlığı mesajı yayımladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-13 17:11:00 - 2021-02-13 18:02:02
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'dan Kadir Topbaş mesajı

Koronavirüs tedavisi gören ve 3 Ocak'ta diyalize bağlanan, İstanbul Büyükşehir Belediye eski Başkanı Kadir Topbaş, 76 yaşında organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti. Twitter'dan başsağlığı mesajı paylaşan Ekrem İmamoğlu, "Yakınlarına, sevenlerine ve İBB ailemize başsağlığı dilerim" dedi.

Kadir Topbaş vefat etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya platformu Twitter üzerinden çoklu organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybeden Kadir Topbaş'ın ailesine ve sevenlerine başsağlığı mesajı paylaştı.

Ekrem İmamoğlu: Şehrimize önemli hizmetler sunan 

İmamoğlu, "Covid-19 tedavisi nedeniyle bir süredir yoğun bakımda olan, 13 yıl boyunca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak şehrimize önemli hizmetler sunan Kadir Topbaş'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Yakınlarına, sevenlerine ve İBB ailemize başsağlığı dilerim." dedi.

Mansur Yavaş'tan taziye mesajı

Mansur Yavaş ise, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin eski belediye başkanı Kadir Topbaş'ın hayatını kaybettiğini öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dilerim." dedi.

 

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