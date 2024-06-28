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Gündem İBB Avcılar'da yabani hayvanları ölüme terk ediyor! Ekrem İmamoğlu'nun sosyal belediyeciliği bu kadar olur
Gündem

İBB Avcılar'da yabani hayvanları ölüme terk ediyor! Ekrem İmamoğlu'nun sosyal belediyeciliği bu kadar olur

Yeniakit Publisher
2024-06-28 14:12:00 - 2024-06-28 14:25:52
İBB Avcılar'da yabani hayvanları ölüme terk ediyor! Ekrem İmamoğlu'nun sosyal belediyeciliği bu kadar olur

Vatandaş sakat yavru martılar için bile İBB'den destek alamıyor. Lafa gelince hayvan haklarından ve sosyal belediyecilikten bahseden Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB yine sınıfta kaldı.

Vatandaş sakat yavru martılar için bile İBB'den destek alamıyor. Bugün (28.06.2024) Avcılar Merkez Mahallesi Özgüler sokak 14 numaralı apartmanın çevresinde bacağı kırık iki tane yavru martı gören vatandaş Alican.Ö İBB'yi (alo 153) hayvan ambulansı için aradı. Fakat telefondaki İBB vatandaş hizmetleri yetkilisi hayvan ambulansı için yardımcı olamayacaklarını söyleyip başka kurumları aramalarını söyledi. Lafa gelince hayvan haklarından ve sosyal belediyecilikten bahseden Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB yine sınıfta kaldı. Zavallı martılara ne olacağı ise meçhul...

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