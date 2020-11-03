  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İBB arama kurtarma ekibi İzmir'den ayrılıyor
Aktüel

İBB arama kurtarma ekibi İzmir'den ayrılıyor

İBB ekipleri, dört gün boyunca 207 personel ve 53 araçla enkaz çalışmalarında görev üstlendi - Arama kurtarma çalışmalarına katılan bir itfaiye personelinin Kovid-19 test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle bölgeye sağlık ekibi gönderildi

Yeniakit Publisher
2020-11-03 12:25:04 -
İBB arama kurtarma ekibi İzmir'den ayrılıyor

İSTANBUL (AA) - İzmir'de yaşanan depremde görev yapan İstanbul Büyük Şehir Belediyesi (İBB) arama kurtarma ekipleri, görevlerini tamamlayarak İstanbul'a dönüyor.

İBB'den yapılan açıklamaya göre İzmir Seferihisar açıklarında 6,6 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrasında bölgeye giden İBB ekipleri, dört gün boyunca 207 personel ve 53 araçla enkaz çalışmalarında görev üstlendi.

İzmir Bayraklı'da bulunan Adalet, Mansuroğlu ve Manavkuyu Mahalle’lerindeki enkazların arama kurtarma operasyonlarında görev alan İBB ekipleri, şu zamana kadar 7 vatandaşı enkaz altından yaralı olarak çıkarırken 36 kişinin cansız bedenine ulaştı.

- Hasar tespit çalışmaları için ekip oluşturuldu

Arama kurtarma çalışmalarına katılan bir itfaiye personelinin Kovid-19 test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle dün saat 23.00'da bölgeye hızlı test kitleriyle beraber 1 ambulans, bir doktor, bir ATT ve 2 şoförden oluşan sağlık ekibi gönderildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekibi tarafından personelin muayenesine başlandı.

Öte yandan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı talebi üzerine İBB, deprem hasar tespit çalışmalarına katılmak üzere mimar ve inşaat mühendislerinden oluşan 20 kişilik teknik bir ekip de kurdu. Saha çalışmalarında yer alacak ekip 10 araçla yola çıktı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Viyana 2 Türk’ü konuşuyor! Saldırıdan detaylar
Dünya

Viyana 2 Türk’ü konuşuyor! Saldırıdan detaylar

Avusturya'nın başkenti Viyana’da düzenlenen terör saldırısında 7 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Sosyal medyada yayılan saldırı anını..
Abdullah Ağar'dan Viyana yorumu: İhaleyi Türkiye’ye yıkmak için hazırda bekliyorlarmış
Gündem

Abdullah Ağar'dan Viyana yorumu: İhaleyi Türkiye’ye yıkmak için hazırda bekliyorlarmış

Eski asker, terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen saldırılarla ilgili olarak yaptığı açıklamad..
Dünya

"Müslümanlarla aram iyi" diyen devlet başkanından Macron'a yardım teklifi

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Müslümanları provoke eden hamlelerde bulunan İslam düşmanı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay