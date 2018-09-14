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İBB, Akıllı Mobil Atık Aktarma İstasyonları kuracak

“Akıllı Geri Dönüşüm Konteyner Projesi” çerçevesinde toplanan, pet şişe ve alüminyum atıkların karşılığında vatandaşın İstanbulkartlarına kontör yükleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), çevrenin korunması için yeni bir projeyi daha hayata geçirecek.

14 Eylül 2018 Cuma 11:01
İBB, Akıllı Mobil Atık Aktarma İstasyonları kuracak

Atık toplayan firmaların talebi üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili birimleri bir çalışma başlattı ve kent genelinde Akıllı Mobil Atık Aktarma İstasyonlarının yapılmasına ihtiyaç duyulduğuna ilişkin rapor hazırladı. Hukuk ile Çevre ve Enerji Komisyonu’nun olumlu görüş bildirdiği rapor, İBB Meclis toplantısında ele alındı. İBB Meclisi, İstanbul genelinde seçilecek noktalara halkı geri dönüşüm konusunda teşvik ederek bilinç düzeyinin artırılması amaçlandığı “Akıllı Mobil Atık Artırma İstasyonları”nı kurulmasını oy birliğiyle kabul etti.

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 11:01
  1. Akıllı Geri Dönüşüm Konteyner Projesi
  2. İBB Meclisi
  3. Hukuk ile Çevre ve Enerji Komisyonu
  4. İstanbulkart

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